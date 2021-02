Pide Arzobispo abrazar a Cristo en estos momentos de crisis

León, Gto.- Con motivo de la celebración de la fiesta de la presentación del Señor, mejor conocida como la Candelaria desde de la Parroquia de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, el Señor Arzobispo Don Alfonso Cortés envió un emotivo mensaje a los leoneses.

El Señor Arzobispo Don Alfonso Cortés envió a un mensaje a los leoneses en el que pidió a los católicos abrazar a Cristo para que nos ayude a superar nuestras debilidades y a contemplar a la humanidad sin disminuir la divinidad de Cristo, quien quiso acercarse a los humanos por obra de Dios.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Hay más muertos que contagiados en León

“A Cristo su humanidad no le impidió ver la realidad en la que estaba para transmitir las verdades del reino de Dios, tomando ejemplos humanos para poder hablar a sus apóstoles, a quienes les aseguró que los iban a matar y los iban a perseguir, y al mismo tiempo les aseguró que su vida era muy valiosa”.

En su mensaje, el Arzobispo mencionó que Dios constituyó a su hijo supremo para que con su muerte redimiera de todos sus males a sus hermanos sus humanos. Agregó que existen tiempos en los que los humanos le quitan lo sagrado a lo que Dios mandó como los alimentos.

“Hoy esta verdad tienen una importancia fundamental, hoy hay una palabra que hoy describe esta realidad, no solamente mexicana, mundial, esa palabra describe a todo el mundo, y ese llama: Crisis, de economía, de trabajo, de familia, de educación, de salud, del sentido de la vida, esto ha puesto a la humanidad en crisis”.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Tamalero resiente la pandemia

Al finalizar el mensaje, el Arzobispo pidió a los feligreses tener misericordia, salud, bondad, salud emocional, y aseguró que para conseguirla, la humanidad necesita acercarse al señor.

“Queridos hermanos, si no hemos visto a Jesucristo, si no lo tenemos en nuestro corazón, nuestra fe no es más que teoría, cultura o costumbre, así es la encarnación de Jesucristo… Esta es la belleza de esta fiesta, tener en nuestro corazón a Jesucristo y tener al salvador del mundo, a la luz del mundo”.

Finalmente, el Arzobispo mencionó que hacía unos días, terminó la misa de catedral y hasta el se acercó una familia de tres integrantes, quienes traían consigo una urna con las cenizas de la mamá de la señora, a quién no pudieron velar, y tampoco despedirse. Aseguró que ese dolor que atraviesan las familias, es un dolor extendido del que solo nos puede salvar es Jesucristo.