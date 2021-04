Pide Amexme incentivo para guarderías en empresas a Alejandra Gutiérrez

León, Gto.- Integrantes de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias en León, (Amexme), expusieron que ocupan de un incentivo por el gobierno municipal para establecer guarderías dentro de las empresas en las que se desarrollan, a la candidata por la alcaldía Alejandra Gutiérrez por el Partido Acción Nacional (PAN).

"La propuesta en sí es que se realice un incentivo a la empresas, para que los ayuden a poner las guarderías, es lo que nosotras estamos proponiendo", comentó Leticia Venegas presidenta del organismo.

Alejandra Gutiérrez indicó que este tipo de apoyo a mujeres empresarias es fundamental, para que puedan desarrollarse de manera profesional en sus negocios, mientras están tranquilas de que están contando con espacios seguros para sus hijos.

La candidata a la alcaldía de León, también reconoció que hoy en día es urgente que la Federación pueda seguir apoyando programas sociales que ya estaban estructurados y que servían la función de ser espacios seguros para hijos de madres solteras que necesitaban de trabajar o de mujeres emprendedoras que desean ganarse la vida con sus proyectos.

"Creo que es fundamental que a nivel general se siga insistiendo que regresen ese tipo de apoyos a las instancias infantiles, porque hoy en día muchas estancias ya no existen, ya no pudieron mantenerse o que simplemente, el costo de operación era mucho mayor al que hoy pueden pagar, o también hay otra cosa, que la gente no puede pagar lo que realmente cueste, estaba subsidiado", comentó.

Agregó que hay programas potenciales que se pueden implementar para fortalecer esfuerzos en favor de las madres empresarias, por lo que indicó que estará trabajando a fondos las propuestas que le hacen llegar cada sector al que se ha acercado.

Otras peticiones que se desarrollaron como propuesta para la candidata a la Alcaldía de León, fueron modernización de la administración pública, simplificación de los trámites con agilización y transparencia, promover las energías limpias, generar incentivos para las empresas que den trabajo a las mujeres, en especial a las madres de familia.

Promover inversiones productivas en la ciudad, así como tener acercamiento con embajadas, para un mejor desarrollo productivo a nivel internacional en sus negocios, entre otros puntos que se estarán desarrollando en mesas de trabajo.