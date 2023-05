Pide Alejandra Gutiérrez democracia interna en el PAN Guanajuato para el 2024

León, Gto.- Luego de que en varias ocasiones Alejandra Gutiérrez Campos ha levantado la mano para contender por la gubernatura en las elecciones del 2024 abanderada por el PAN Guanajuato, dijo que se requiere de democracia interna para legitimar los resultados.

Esta declaración la dio este lunes en la Presidencia Municipal durante el desarrollo de la rueda de prensa que las autoridades ofrecen de manera semanal.

Esto tras ser cuestionada si desde su percepción, ve favoritismo a ciertas personalidades de su partido para representar al PAN en la boleta el próximo año, a lo que advirtió que se viene un proceso diferente a lo que se ha vivido durante las últimas elecciones.

“Viene un proceso para el 2024 diferente al que estábamos acostumbrados por todo lo que se está suscitando a nivel nacional y yo creo que hoy más que nunca necesitamos regresar a nuestros orígenes ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué es lo que nos mueve? y ¿Por qué estamos aquí? Y justamente por eso es importante escuchar a todos y legitimar quién va a ser el candidato, candidata, primero que sea quien acepte la ciudadanía y la militancia y para ello lo más viable es que sea un proceso interno”, dijo.

Comentó que otro aspecto que se debe cuidar es buscar un perfil que sepa gobernar y que represente los ideales de Acción Nacional y eso no sólo fortalecerá al partido de manera interna sino hasta en lo externo.

“Segundo, que se busque quien sepa gobernar y que represente a los ideales que siempre hemos representado entonces yo creo que una interna la democracia siempre fortalecerá porque vuelvo a lo mismo de escuchar a la gente en todos los municipios, quiere que se les escuche y quieren participar”, agregó.

Platicó que lo que ha escuchado de las y los ciudadanos es que quieren democracia y que quieren participar, en ese sentido dijo que si se les incluye desde ahora será más fácil que participen durante las elecciones del 2024.

“Yo lo primero que les he dicho, a mí me gusta escuchar, yo he estado escuchando, obviamente en León que aquí vivimos en León y en cada uno de los 46 municipios del estado, a la militancia y a los ciudadanos, y hay algo en común: que reconocen que lo que requerimos es democracia, democracia interna donde se escuche de manera permanente al ciudadano y al militante porque eso es lo que realmente fortalece, ellos quieren participar”, añadió.

Además, comentó que eso los remonta a sus orígenes “Eso nos remonta a nuestro ADN en el partido, siempre hemos privilegiado la democracia, la vida interna y la libertad de expresarse de cada uno y es a lo que le tenemos que seguir apostando”.