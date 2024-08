PFJ en Guanajuato atiende más casos en materia familiar

Guanajuato, Gto.- En el estado de Guanajuato el Poder Judicial de la Federación atiende, mayormente, casos en materia familiar, informó Ingrid Rodríguez Mainou, secretaria de Juzgado Tercero de Distrito en León.

Agregó que le siguen casos en materia de salud y después de medioambiente, todos estos son de ciudadanos que buscan ampararse de acciones hechas por las autoridades de cualquier nivel de gobierno.

Tras el paro parcial de labores del personal, que comenzó desde la semana pasada, la secretaria de juzgado aclaró que no quedarán en la indefensión aquellos casos de urgencia que requieran ser atendidos.

“El Poder Judicial de la Federación atiende asuntos en las que no litigan personas o ciudadanos en cuestión horizontal, sino que acuden ciudadanos y la parte demandada son autoridades. Con el juicio de Amparo no vas a demandar a otro particular, vas a demandar a una autoridad por considerar que el acto que emitió es del acto de derechos humanos y es lo que nosotros analizamos”.

Reiteró que se protegen los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, en este ultimo dijo que es la materia más nueva en la que se está incursionando.

Ingrid Rodríguez destacó también las atenciones en materia penal y civil, aunque aclaró que no se pueden hablar de casos específicos por la protección a los ciudadanos que interponen los amparos.

“Nosotros realizamos los actos de cualquier autoridad, de cualquier orden de gobierno. Puede ser municipal, estatal o federal. Es decir, una persona puede venir y reclamar la clausura de un negocio o una autoridad del Ayuntamiento, puede reclamar una medida cautelar respecto de un error en el contexto de un juicio familiar y la parte demandada pues va a ser el juez familiar. O bien puede venir reclamando un impuesto, un gravamen que está contenido en la ley fiscal y la parte demandada van a ser los legisladores y entonces presidente de la República”.

Por ello, sostuvo que el gobierno federal no está de acuerdo con el trabajo del Poder Judicial de la Federación, pues son el contrapeso de las actividades que realizan.

Reiteró que la reforma que hoy se pretende aprobar en el Congreso de la Unión atenta contra la autonomía del organismo, con la intención de controlar los actos y justifican que se busca eliminar el nepotismo y otros actos de corrupción.

“Eso es lo que le resulta incómodo al gobierno, porque no le parece al gobierno federal, específicamente Andrés Manuel, que haya un poder que le esté consiguiendo una suspensión o paralizando algún decreto, alguna obra que esté realizando. ¿Por qué? Porque desde básicamente como autoridad administrativa que lo es, crees que son omnipotentes y que ellos, sus actos, no tienen porque están sometidos a un escrutinio constitucional. Pero son los legisladores los que nos dieron esa facultad”.

Finalmente, la secretaria de juzgado reiteró que el paro de labores y las demás acciones que realicen no afectarán a la población, pues hay una comitiva que sigue atendiendo los casos urgentes y, en ese aspecto, no se detendrán las labores del Poder Judicial de la Federación, pues expresó que la población, los mexicanos, son primero.