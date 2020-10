Pese sequía, no se registran daños por plagas en Guanajuato

IRAPUATO, GTO. (OEM-Informex).- A pesar de la escasez de lluvia en el estado, no se han detectado casos graves de plagas en el campo, pues aquellas que han aparecido, como la palomilla de dorso diamante y gusano cogollero, han sido controladas y no han causado pérdidas de la producción de este año.

José Francisco Gutiérrez Michel, titular de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural (Sdayr) de Guanajuato, aseguró que aunque este año no se hayan presentado las suficientes lluvias para beneficiar a los campesinos, no sólo para el riego de sus parcelas, sino también para la mitigación de plagas, no tienen identificado daño ni pérdidas en la producción del campo, pues señaló que las plagas que suelen aparecer con mayor frecuencia, han sido controladas por los mismos campesinos.

Cada año hay presencia de las plagas; sin embargo, éstas se mantienen bajo control, es decir, sí están presentes, conviven los agricultores, pero las conocemos a través de la capacitación e investigación, entonces se sabe cuándo es momento de intervenir y hacer algo para minimizarla.

Mencionó que es común que haya presencia de plagas como el pulgón amarillo, el cual llegó hace algunos años para quedarse en el campo de Guanajuato; no obstante, los productores han aprendido a tratar con estar plaga y a evitarla antes de que ocurra con daño grave y los afecte económicamente.

De igual manera, con la plaga del gusano cogollero, el cual aparece en los cultivos de maíz, y la palomilla de dorso diamante en las producciones de brócoli, por lo que aseguró que han sido controladas con la colaboración del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Guanajuato (Cesaveg).

Sin embargo, mencionó que aunque no ha habido daño, actualmente están monitoreando también la plaga de chapulines, los cuales aparecen en los cultivos de maíz y hortalizas a cielo abiertos, estos principalmente en los municipios de la zona sur del estado.

“Hemos estado controlados, si hay afectaciones en algunas partes del estado llegaron a afectar cultivos en un 5%, pero no han llegado a ser significativas porque son parcelas aisladas, el problema es serio cuando una plaga te pega a más del 20 o 30% en un cultivo, porque significa un daño económico que no se a a poder reparar y las mismas plantas afectadas no alcanzan a recuperarse del daño de la plaga”.

José Francisco Gutiérrez Michel comentó que la problemática de las plagas y su daño, sucede cuando un cultivo es desatendido, en donde el productor no toma las medidas de manera inmediata al detectarse a los insectos, y es que también, señaló, el campesino deben aprender a tener un control biológico para tener un manejo agroecológico de las plagas, con el objetivo de combatir a los insectos dañinos para el producto, pero a la vez, cuidar de aquellos que son benéficos.

“El daño sucede cuando un cultivo es desatendido y se abandona, puede llegar a afectaciones mayores, y en algunos casos hasta perder el 100% de la cosecha, por eso es bien importante siempre estar muy atentos a las parcelas y monitorearlas para darles seguimiento”.