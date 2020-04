Pese a suspensión de Viacrucis en León, el significado no cambia

Los Viacrucis que habían de representar el Juicio de Jesús, su camino al Calvario y su muerte fueron suspendidos en León debido a la contingencia sanitaria por la pandemia del coronavirus, sin embargo, comenta el doctor en Estudios Científicos Sociales Arturo Mora que el significado no cambia pese que la expresión de estas tradiciones no se realizarán este año.

En León la tradición de los Viacrucis en algunas colonias de la ciudad, como el Barrio de San Miguel y El Calvario, son los más antiguos de la ciudad y estas expresiones, de los episodios finales de la vida de Jesús se realizan desde la colonia, dice Mora “tienen ya una tradición, fue una forma en que la evangelización tomó forma en México y han sido representaciones de lo que se llama la Semana Mayor, en la iglesia católica y logró hacer una representación, buscando que la comunidad participara en esta expresión de los hechos que se asociaron a la crucifixión de Jesús como parte de este proceso que se fue haciendo en México, en la Nueva España”.

“Después de mucho tiempo a finales de la colonia, a finales del siglo XIX mayormente empezó a volverse a refrendar estas prácticas, han sido una tradición que se ha instalado en muchos lugares del país” comentó Mora para la OEM.

Los fieles acuden cada viernes santo para presenciar el trabajo que realizan los vecinos de cada barrio quienes estudian las líneas de cada personaje y ensayan desde sus casas, comentó el profesor universitario que “Busca dar un sentido que la misma iglesia católica estimula para que se concretara una actividad que recordara estos días y el hecho de representar estos momentos de los que sería la captura y juicio y crucifixión de Jesús se fue haciendo una tradición” dijo Mora.

Arturo Mora comentó que la representación del Viacrucis genera una dinámica de cohesión social pues quienes asisten lo viven como un asunto de turismo, se comercia con comida y se venden recuerdos.

En cada región de México se vive de forma distinta la representación del Viacrucis, detalló Arturo Mora que en la zona de Guerrero, en Taxco, los procesos tienen cargas simbólicas más fuertes, en donde hay gente que se flagela, en ejercicios de penitencia en los que cargan piezas de troncos y con los pies descalzos “en ello buscan una forma de encontrar cierto alivio, alguna manera de simbolizar un especie de pago por alguna culpa”.

La pandemia del coronavirus ha provocado la cancelación de estas grandes representaciones del Vía Crucis debido a las medidas sanitarias tomadas por las autoridades en los distintos niveles de gobierno, a lo que el académico comentó “hay que entender que hay un bien mayor, el tema de la salud pública y por el tipo de contagio que da este Covid-19, lo que se busca es esta sana distancia social y evidentemente eso obliga evitar las concentraciones de la población , el caso más grande de representación en México en Iztapalapa en donde se llegan a concentrar entre cuatro y cinco millones de personas durante los días de las representaciones”.

Este año y para evitar la propagación del Covid-19 se realizaron iniciativas en redes sociales y en canales de televisión “lo que vamos a encontrar ahora son de alguna manera, con lo medios digitales, algunos ejercicios de representación por otros lado la televisión transmitirá representaciones del año pasado que se grabaron, o en algunos lugares se llevarán a cabo actos simbólicos con muy pocas personas,”.

Los Viacrucis no se representarán como cada año, pese a la contingencia el significado se re significa “la semana santa es una semana que busca recordar un hecho histórico que habla mucho de lo que tendría que ser un modelo de fraternidad y solidaridad, es una visión muy particular de esta cosmovisión religiosa del mundo cristiano y que ojalá ese mensaje llevándose a la práctica, ahora pues cuidándonos más y procurando no salir, procurando estar en casa, procurar las medidas higiénicas y necesarias y podamos estar atentos al cuidado de la salud de las personas, hasta que esta contingencia tenga su expresión mínima”.

La frase

“Sería como la idea de resignificar el mensaje, de la semana Santa ahora pues procurando el bien mayor para la población y para las personas que nos interesan y las que se les quiere, que la gente no se sienta diferente o rara porque no se hizo el viacrucis, se suspendió y ojalá el año próximo se puedan hacer” dijo el investigador social Arturo Mora.