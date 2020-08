Pese a que las clases serán por TV, no he encontrado lugar para mi hijo: madre de familia

Blanca Angelina Lozoya Barajas es madre de dos pequeños, una niña de 8 y un niño de 4 años, a la madre de la familia le ha resultado complicado encontrar lugar para su hijo menor que recién empieza su etapa preescolar en el próximo regreso a clases del ciclo escolar 2020-2021.

La pandemia por la Covid-19 provocó el cierre de escuelas por lo que se tomarán clases a distancia y través de televisión con el acuerdo que el gobierno federal firmó con televisoras para evitar contagios de SARS-Cov-2.

Pese a que las clases no serán presenciales Blanca Lozoya comentó para El Sol de León “no he encontrado lugar para él, estoy buscándole para un lado y para otro, anteriormente mi esposo y yo fuimos a USAE, ya ves que te dicen, vamos a checar, vamos a ver los lugares y nomás te dan largas y nada”.

Blanca se encuentra en búsqueda de un lugar para que su hijo reciba educación, comentó el hecho de que un kínder cercano a su casa ya había comenzado su periodo de inscripciones en octubre del año pasado, sin embargo los directivos no han accedido a que el pequeño ingrese a su primer año “.

“Nunca vi ningún aviso sobre que en octubre son las inscripciones se adelantaron y estaba que en febrero iba a ir”, dijo Blanca.

Mi niño es su primer año, no me da esperanza.

Blanca contó para El Sol de León que no optaría por una escuela particular pues ella será quien enseñe a sus hijos “sinceramente no me gustan los particulares, no me gustaría y menos en la situación en la que estamos viviendo virtual con lo de la pandemia, y digo pagar y yo voy a ser la que le tengo que enseñar al niño siento que voy a regalar el dinero y por eso motivo recurro a las escuelas de gobierno”.

“En lo particular no me gustaría que fuera por televisión porque son dos niños y nada más tengo una televisión y una computadora, pero el niño no se concentra igual a mi particularmente me gustaría con la maestra conectada y que los niños puedan ver a la maestra en la cámara y estar más enfocados”, dijo Lozoya al teléfono para la OEM en León.

Blanca Lozoya comentó que duda de que sus hijos pongan atención a los programas que transmitirán las televisoras de la Secretaría de Educación Pública (SEP) “viendo la televisión ¿tú crees que los niños se van a levantar a las ocho de la mañana? Levántate y ponte a ver la televisión, no lo veo de una manera que vaya a ser positiva la cuestión de la televisión, no siento que vaya a ser favorable para ellos”.

La madre del pequeño compartió en entrevista “realmente no tiene lugar todavía, me dicen ve a USAE, manda este correo, que llena este formato y espera que te asignan un lugar es muy confuso y no hay una dirección bien de qué tienes que ir aquí o ve acá, no sé” comentó Blanca Lozoya.