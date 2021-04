Pese a los colores del semáforo, los leoneses tomarán sus precauciones

León, Gto.- Deciden los leoneses seguir con los cuidados, mantener el nivel de los cuidados y no dejar de usar el cubrebocas, independientemente de los colores en el semáforo. Admiten no saber bien a quien hacer caso.

De acuerdo a las autoridades de Salud Federal, Guanajuato es uno de los estados que pasa a semáforo verde , sin embargo las autoridades de salud estatal informaron que la entidad permanecerá una semana más en color amarillo con alerta, pese a los colores los leoneses tomarán sus precauciones con las medidas sanitarias.

Seguir con el cubrebocas

Humberto León quien paseaba por la Zona Centro, dice seguir con las cuidados independientemente de los colores en el semáforo “creo que debemos seguir manteniendo el nivel de los cuidados, de usar el cubrebocas, de salir cuando es necesario y no bajar la guardia principalmente porque la verdad uno no sabe bien a quien hacerle caso, unos reportan una cosas otros reportan otra lo más importante es no bajar la guardia”.

Debemos de tomar las medidas de precaución en serio

Pablo Moreno dijo que de cualquier manera no bajará la guardia “hay que tomar las medidas, tener la precaución de tomarlas en serio, porque ya bajamos de semáforo y la gente sale como si nada y es cuando empieza el rebrote del covid, hay que estar en nuestras casas para evitar aglomeración, tener nuestras medidas, yo digo sí puede rebrotar, es probable que volvamos al semáforo rojo si es que no nos cuidamos adecuadamente”.

Sigue el descuido e irresponsabilidad

Rafael Andrade Hernández comentó que “debemos tener precaución sigue habiendo descuido e irresponsabilidad y falta de educación en este sentido para hacernos conscientes de que estas pandemias pues son reales, ojalá que se recupere pronto la actividad económica pero nos cuesta todavía seguir con las debidas precauciones hasta que salga adelantes si queremos que mejore pronto debemos seguir con las debidas precauciones todavía”.