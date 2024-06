Pese a la no regulación de aplicaciones digitales, hoteleres de León esperan un buen verano

León, Gto.- Pese a que el sector hotelero de León ha disminuido su ocupación tras la competencia desleal que les ha generado aplicaciones digitales que ofrecen el mismo servicio, el presidente de Hoteles y Moteles, Eduardo Bujaidar, dijo que para las vacaciones de verano esperan llegar al 50 por ciento de las habitaciones ocupadas.

El líder hotelero comentó que en la actualidad en León hay 112 hoteles y que la ocupación para el sector ha caído hasta un 15 por ciento, pues muchas personas prefieren rentar uno de los 600 espacios de Airbnb que hay en el corredor Centro Histórico-Poliforum.

“Ha disminuido alrededor de un 10 o 15 por ciento, pero lo más grave y lo más preocupante es que los precios han subido mucho y que nosotros nos hemos podido aumentar la tarifa, ha ido perdiendo valor y ha sido un tema recurrente donde no es fácil aumentarla dado a que tenemos una competencia desleal con las plataformas como Airbnb donde ellos no tienen la misma carga fiscal”, dijo.

Referente a las recientes declaraciones que dio el secretario de Turismo de Guanajuato, Juan José Álvarez Brunel donde dijo que los directivos de Airbnb no quieren firmar los acuerdos con el Estado, Eduardo Bujaidar pidió piso parejo para todos.

“Por eso se llaman impuestos, es algo que está impuesto, no es de que si quieren o no quieren se tienen que subir al carril de los impuestos a fuerza, eso no es un tema de que si quiere o no, es un tema que se les tiene que obligar porque sino entonces nosotros tampoco queremos subirnos entonces tampoco nos vamos a subir”, agregó.

El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de León pidió a las autoridades que no traigan eventos que no impacten en la derrama económica de toda la cadena de suministro como los que se han realizado en León durante las últimas semanas.

Añadió que con los eventos deportivos que se avecinan en la ciudad y con el Festival de Verano esperan que la situación de la ocupación hotelera se pueda mejorar este segundo semestre del año.