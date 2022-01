Pese a incremento de contagios, empresarios no prevén un cierre de actividades

Empresarios en León consideran preocupante el incremento de casos de Covid-19 en Guanajuato, sin embargo están conscientes que las empresas ya no tendrán un cierre definitivo en su actividad, debido a la complejidad económica que se vive en el país, comentó para El Sol de León, Héctor Rodríguez Velázquez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) León.

“Yo no considero que vaya haber un cierre, la ventaja de esa sepa es que así como llega también se baja, entonces hay que cuidarnos, hay que ser responsables”, dijo.

Agregó que las empresas y los colaboradores de las mismas ya pasaron por una curva de aprendizaje, cuando dejaron de laborar en marzo del 2020 y regresaron hasta junio de ese año, por lo que ahora con las nuevas variantes del Covid-19, ya se conoce lo que se debe hacer para así prevenir más afectaciones de salud y económicas.

“Sí nos pone en alerta pero estamos conscientes que esto ya no puede parar, no hay empresa, no hay familia, no hay nadie que aguante otro paro como el que tuvimos hace año y medio, pero hay algo importante, que a lo largo de este tiempo hemos aprendido a conocer a este virus de una mejor forma, sabemos lo que sí funciona y lo que no funciona, sabemos que sí funciona el cubrebocas, que funcionan los lugares ventilados, sabemos que sí funciona el lavado de manos”, dijo.

Expresó que también se conocen las acciones que no funcionan para mitigar el riesgo de contagio, como lo son los tapetes y arcos sanitizantes, por lo que se tienen que concentrar en lo que sí puede ayudar a prevenir la portación del virus Sars-Cov-2.

Rodríguez Velázquez destacó que los expertos han brindado información sobre la variante Ómicron, misma que han informado no es tan grave como las variantes Delta, Gamma, Alpha y Beta, por lo que sí mantendrán los cuidados de salud necesarios, pero continuarán con actividades que generen economía para las familias leonesas.

“Lo que hemos visto con esta nueva cepa del Ómicron es que aparentemente de acuerdo a los expertos, no es tan agresiva como la Delta y las anteriores, por supuesto sobre los que están vacunados o a los que ya tuvieron algún antecedente que les haya dado el Covid-19 en algún punto, aquí el riesgo son todos aquellos que siguen sin creer en las vacunas, que no se han ido a vacunar por alguna otra causa y todos aquellos que no tienen la edad suficiente”, finalizó.