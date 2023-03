Pescadores están preocupados ante sequía de presa El Palote; temen quedar sin trabajo

León, Gto.- Por el bajo nivel del agua de El Palote, algunos pescadores ya no necesitan de sus barcos pues ahora se adentra a la presa y con sus manos sacan los peces, así mencionaron.

Ángel Méndez, pescador de la zona tiene 20 años e inició a los 12 años el oficio de pescador siguiendo los pasos de su padre.

Estaba sentado frente a la presa en un bote con 15 pescados para vender y obtener dinero para llevar a su hogar, ahora él se ha hecho cargo del negocio familiar y le preocupa la escasez del agua.

“Si no hay agua, no hay peces y qué vamos a vender. Vamos a tener que salir afuera para trabajar”, mencionó.

Destacó que están viviendo una situación complicada debido a que el nivel de agua va bajando y se pronostica que a mediados del mes de mayo ya no haya líquido si no llueve y por lo tanto no habrá peces.

“Es muy bajo el nivel del agua, a lo mucho tiene pasadito de un metro de profundidad y esto ha permitido que algunos pescadores con sus manos tomen los peces”, comentó.

El joven recordó que hace unos años la presa se secó por completo lo que trajo que los habitantes abandonaran El Palote y se dedicaran a otro oficio para llevar alimento a sus mesas.

Mencionó que hay mojarra, carpa, pez lobina y bagre que se vende en sus alrededores y en fondas ubicadas a un costado del Parque Metropolitano de León.

“Es un oficio de familia y es donde nos mantenemos todos, el tema de sequía no solo afecta a las viviendas, negocios y flora y fauna”, finalizó.

En cambio, la comerciante Elizabeth platicó que una parte del pescado es obtenido de la Presa El Palote y otra lo traen de Guadalajara, sin embargo esperan buenas ventas para Semana Santa.

“Ojalá nos dure el agua porque ya va muy abajo, la verdad es que le están sacando mucha agua”, comentó.

Al cuestionarse respecto a su forma de pescar comentó que algunos pescadores estaban pescando caminando.

Los niveles de agua de la presa considerablemente bajaron, en algunas partes ya hay grietas y los visitantes del parque manifestaron que hasta las aves emigraron, en estos días no se han visto flamingos y otras especies.