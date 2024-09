Persiste rezago: en México sólo 19% de las empresas son de mujeres

León, Gto.- En México y en Guanajuato, sólo 19% de las empresas son propiedad de mujeres, el resto, el 81% siguen perteneciendo a hombres, lo cual marca que aún hay una importante brecha que tiene que cerrarse, dijo Daniela Martínez, vicepresidenta nacional de Mujeres Empresarias de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio y Servicios Turísticos (Concanaco Servytur).

Entrevista con Organización Editorial Mexicana, la empresaria también señaló que ya como colaboradoras de las empresas, en pleno 2024 existe una brecha salarial entre hombres y mujeres del 12.4%.

“Las estadísticas dicen que solamente 19% de las empresas de México son de mujeres (...) existe, además, existe una brecha de 12.4% de diferencia salarial entre hombres y mujeres y estoy segura que en esta nueva administración, tanto federal como estatal, vamos a buscar tener estos indicadores para que se disminuyan”, comentó.

Daniel Martínez dijo que aunque en la actualidad se han logrado una serie de avances en la materia, es necesario que desde el sector empresarial y gubernamental se sigan vigilando estos aspectos para evitar que se rezaguen como ha ocurrido de forma histórica.

“Actualmente el gobierno ha avanzado en generar mayores incrementos, pero no está como tal la observación de esta diferencia salarial que la estemos vigilando en las empresas, yo creo que ese tema sí hay que ponerlo en que nosotros como empresarios lo tengamos como indicador y que nuestras mujeres empresarias seamos las primeras en que la brecha salarial se disminuya.

Es importante que nosotros como empresarias tengamos ese indicador, pero también como gobierno, como municipios lo estamos pidiendo, es algo que puntualmente lo tenemos que vigilar y que no haya esa diferencia que a lo mejor es inconsciente”, agregó.

En cuanto a las mujeres que ocupan cargos de alta dirección, la vicepresidenta nacional de Mujeres Empresarias de la Concanaco Servytur dijo que las mujeres ya ocupan 39% en estos puestos, sin embargo, aseguró que falta para seguir cambiando los estereotipos.

“Sí hay una disminución de brecha, sobre todo en la parte de dirección, en el que las mujeres en México el 38% ya estaba ocupando alta dirección y que en México somos el 11% del ranking en ese sentido se está disminuyendo la brecha.

Ese es un tema del techo de cristal y que nosotros tenemos que cambiar los estereotipos, a veces como mujeres no nos atrevemos a ocuparlo, como mujeres nosotras tenemos que impulsarnos a ocupar esos puestos de dirección, ver que necesitamos porque las habilidades a veces las tenemos”, añadió.

Dijo que en la historia de Concanaco todavía no hay una mujer que haya llegado a la presidencia y aseguró que es necesario que sigan peleando estos espacios dentro de las empresas.

“Crear esos espacios y realmente exigirlos, no esperarnos a que no lo menciones, preguntar qué necesitamos, ahorita es momento (...) Concanaco nacional no ha tenido presidenta, es un tema en el que obviamente queremos ese puesto, soy una mujer escalera y que una mujer sea presidenta estaría padrísimo realmente por sus habilidades”, señaló.

Informó que 70% de las Canacos regionales están conformadas por mujeres, mientras que en la Concanaco 60% del comité ejecutivo son mujeres, por lo que agregó que una tarea de las y los empresarios es seguirlas impulsando.