Pero que Zermeño no se entere...

León, Gto.- Recargado en una pared del restaurante donde algunos “propietarios” de palcos del estadio León y que además son abogados, está un señor. Escucha y por su rostro, parece que los términos legales no le quedan claros. Nadie lo escucha, nadie lo ve. Es la representación del verdadero aficionado a esmeralda.

Se nota afligido, muy preocupado. Su apuración es no volver a su equipo en vivo. Compró su palco hace 15 años y ahora la incertidumbre le embarga. Comenta que la prensa no debería estar “porque se están enterando de cosas que Zermeño utilizará a su favor” . Es verdad, los abogados no se ponen de acuerdo, no saben con exactitud qué demandarán, ni a quién demandarán, ni cómo le van hacer.

El aficionado entonces cae en la cuenta que si el estadio sigue en posesión del municipio, La Fiera no debió salirse. Pero no comprende porqué la actual directiva decide llevarse al equipo de sus amores a otra ciudad. Tampoco asimila porqué si el municipio era el dueño del estadio, el mantenimiento anual por tener un palco se lo pagaba a Grupo Pachuca.

El título de su palco, confirma que no es de propiedad; es de servicio y a la letra dice que puede hacer uso de él “mientras exista un equipo”. No es dueño, lo sabe; es un derechohabiente.

Mientras los abogados se levantan para ir a una manifestación al Poder Judicial de la federación, este aficionado permanece solo, recargado en la pared, esperando un poco, solo un poco de certeza.