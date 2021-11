Permanece exdiputado panista en prisión

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex). Jorge N., quien fuera diputado federal electo del Partido Acción Nacional (PAN), permanecerá en prisión preventiva, pues fue otorgada una prórroga de 15 días para el cierre de la investigación por el delito de violación por el que se le acusa.

La audiencia dio inicio alrededor de las 14:39 horas en la sala 1 de los Juzgados de Oralidad Penal de Irapuato y en ella la defensa de la víctima solicitó al juez una prórroga por 15 días, contables a partir del 31 de octubre, pues se señaló que durante la investigación hubo algunas inconsistencias, como que no fue puesta a disposición la camioneta que el día en que presuntamente fue cometido el delito manejaba Jorge N.

Pudo conocerse que la camioneta no es propiedad de Jorge N., sino de su esposa, por lo que ella habría apelado a que ella como familia puede no declarar, por lo que no se habría hecho caso al oficio que le fue enviado para poner a disposición el vehículo.

Sin embargo, la defensa de la víctima apeló a que si bien no se le estaba pidiendo declarar, sí tendría que poner a disposición el vehículo, pues en éste presuntamente se habría cometido el delito de violación por el que es acusado el ex diputado federal electo panista.

Tras escuchar los alegatos, el juez encargado del caso determinó dar 15 días de prórroga para que sea puesto a disposición el vehículo, pues es parte fundamental de la investigación, ya que en la denuncia interpuesta sea dio cuenta del modelo, color y número de placas de la unidad y por ello es importante para la investigación.

Así, el próximo 15 de noviembre será declarado el cierre de la investigación, por lo tanto Jorge N. permanecerá en prisión preventiva, como lo está desde el pasado 31 de agosto, cuando fue vinculado por el delito de violación espuria, caso que está contenido en la causa penal 1P1621-1098.

Una vez concluido este proceso de investigación, se fijará la fecha de la audiencia en donde serán desahogados los datos de prueba que el juez de control haya admitido y así poder formular la sentencia en contra del imputado.

Fue el pasado 31 de agosto cuando Jorge N. fue vinculado a proceso por el delito de violación espuria, luego de que un juez encontrara elementos para establecer su probable participación en el delito, el cual habría cometido en contra de una mujer después de una celebración que organizó con motivo de su triunfo electoral. Derivado de esta acusación, no tomó protesta como diputado federal el pasado primero en la sesión constitutiva de la LXV Legislatura.