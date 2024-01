¿Perdiste o robaron tu INE? Podrás solicitar reposición hasta mayo

Este lunes 22 de enero fue el último día para realizar el trámite de la credencial de elector del Instituto Nacional Electoral (INE), por lo que las filas durante todo el día fueron largas, pues las y los irapuatense desean poder participar en el ejercicio democrático de este 2024.

Si bien la fecha límite de trámite venció, esto cambia para quienes perdieron o sufrieron el robo de su credencial de elector, éstos podrán solicitar una reimpresión con límite hasta mayo, explicó Filemón Sacramento Gómez Montes, vocal del Registro Federal de Electores del INE en Irapuato.

Añadió que los módulos brindarán atención a las y los irapuatenses que lleguen a necesitar una reposición y tendrán hasta mayo, como plazo, para solicitar una reimpresión, siendo el requisito principal que la o el interesado debe asistir personalmente.

Quienes pierdan la credencial antes del mes de junio podrán asistir a los módulos a solicitar una reimpresión hasta el mes de mayo.

“Estaremos atendiendo hasta el día ocho de febrero entregando reposiciones, pero habrá una fase que llegará hasta el mes de mayo, donde se le ofrecerá la opción de una reimpresión de la credencial, es decir, que podrán obtener una credencial idéntica, sólo que este ejemplar no cuenta con foto, sólo que debe venir al módulo la o el ciudadano que está interesado en una reimpresión”.

Abarrotan módulos

Filemón Sacramento Gómez Montes explicó que durante la semana pasada se realizaron alrededor de tres mil trámites, y en el trayecto del último día para realizar dicho trámite se registró la visita de más de 500 irapuatenses.

“Hemos estado sobresaturados por la cuestión de los trámites, tuvimos más de tres mil en la última semana, tenemos tres filas para la atención, una que está enfocada a los adultos mayores, a las mujeres embarazadas y a las personas con discapacidad sin cita, otra fila de las personas que sí cuentan con una cita y la otra fila es de la gente que no tiene cita”.

Mencionó que dentro del Distrito 15, el cual se enfoca solamente al municipio de Irapuato, se obtuvo un padrón de 305 mil personas, teniendo como meta que este crezca un poco más durante el 2024.

Irapuatenses son conscientes de sus derechos electorales

La población irapuatense se mostró interesada en el proceso electoral del presente año, fueron varias personas que acudieron hasta el último día por motivos laborales o, bien, por falta de información, pues se enteraron de última hora cuál sería la fecha límite por lo que hicieron un espacio para hacer el trámite de su INE.

La señora Ma. Teresa Flores García asistió al módulo del INE, ubicado en la Plaza Don Bosco, para solicitar un cambio de datos en su credencial y aseguró que no pudo ir días antes debido a que no había notado el error, y aseguró que no tenía conocimiento de que después ya no tendría oportunidad.

“Vine a solicitar un cambio de datos, debido a que mi nombre no está correcto en la credencial y apenas me di cuenta de este error que, si no lo cambia uno, después se complican las cosas; pensé en venir otro día, pero me enteré que hoy era el último día para arreglarlo, lamentablemente me enteré muy tarde, pero lo bueno es que ya estamos aquí en la fila y sólo es cuestión de esperar”.

Por su parte, Fátima Miriam Vázquez Cepeda admitió que tuvo que asistir hasta el último día por cuestiones laborales, pero no quería dejar pasar la oportunidad debido a que la credencial también se requiere para uso personal, además de su uso principal.

“Tengo aquí desde las nueve de la mañana, ha estado pesada la fila, pero no tenía otra opción que venir hoy, porque yo trabajo por las noches y no tuve oportunidad de hacerlo antes; la verdad es de verdad importante tener este documento, no sólo para ejercer nuestro derecho a votar sino que la credencial se pide para muchas otras cosas, como para el trabajo”.

Los dos módulos en Irapuato estuvieron activos en Plaza Don Bosco, ubicada en el bulevar Díaz Ordaz esquina con Lázaro Cárdenas, y la Plaza Orense, ubicada en el bulevar Solidaridad 12864, a la altura de la colonia Ex Hacienda de San Francisquito.

Las filas rebasaron las 200 personas, sin embargo el trámite fue realizado de manera fluida, las filas fueron separadas en población general y personas con discapacidad y de la tercera edad para brindar un servicio más rápido.