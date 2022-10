Perciben empresarios a Las Joyas como zona peligrosa

León, Gto.- El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL), Luis Gerardo González, consideró como grave la quema de tiendas convencionales en el municipio y dijo que muchos empresarios no quieren llegar a las Joyas porque lo consideran una zona “caliente”.

Esto luego de que la noche del martes un grupo de hombres quemaran con gasolina un establecimiento en la colonia Joyas de Castilla y las llamas consumieron casi todo el interior.

“Descalificable al 100 por ciento, es un problema grave, sabemos que es uno de los puntos más calientes que tiene la ciudad, la zona de las Joyas, hemos platicado con algunos empresarios que ahí están, que a veces sienten lo caliente y no quieren ir a esa zona, estuvimos hace unos días en la zona de las Joyas con la alcaldesa viendo cómo reconstruir el tejido social”, dijo.

Foto: Noticias Vespertinas

Apenas hace dos meses en diferentes municipios de Guanajuato, entre ellos León, integrantes de un grupo criminal incendiaron al menos 25 tiendas de la cadena comercial, ese día lo denominaron “martes negro”.

Este martes 11 de octubre se registró otro incendio, por lo que Luis Gerardo González dijo que aún es un tema al que los leoneses no están acostumbrados y que por ningún motivo espera que se normalice.

Foto: Israel Alatorre | El Sol de León

“Este tema de quemas no es algo a lo que estemos acostumbrados en León y no queremos por ningún motivo acostumbrarnos, habrá que ser más previsibles con esas situaciones, pero ¿Cuántas tiendas de conveniencia tenemos tenemos en la ciudad? No podemos tener un guardia en cada un de ellas. Lo que se trata es que reconstruyamos todos juntos con el gobierno en el tejido social para evitar estos problemas”, agregó.

Comentó que entre los empresarios han dialogado para capacitar a sus empleados en materia de seguridad para ser preventivos, ya que la única forma de cambiar el rumbo es trabajar todos juntos con propuestas sólidas como lo hace Coparmex y Cemic con sus programas que abonan a un cambio en la sociedad.