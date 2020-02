Penúltimo día para disfruta de la Feria León 2020

León, Gto.-Desde temprano miles de leoneses y visitantes en compañía de sus familias y amigos llegaron a las instalaciones de la Feria para pasar un rato inolvidable, de mucha diversión y hacer compras de todo tipo, en el penúltimo día de la festa local.

Cerca de las 10 de la mañana en la entrada principal que está ubicada en el bulevar López Mateos ya se comenzaba a ver una cantidad considerable de gente que llegaba en diferentes medios de transporte; la estación Poliforum que es la que está frente a la feria tenía mucho movimiento de personas que descendían de los autobuses, otros llegaban en taxi o en auto ejecutivo hasta el lugar para conseguir un rato de goce y disfrute.

Largas filas para entrar

Ya en las taquillas las filas no se pudieron evitar, ya que por el día de asueto visitantes decidieron llegar a la Feria aumentando considerablemente el número de visitantes, por lo que no quedó de otra más que hacer fila, que para fortuna de muchos la espera no era tanta ya que la atención en taquillas fue rápida, por lo que todos pudieron comprar e ingresar sin perder tanto tiempo.

Aprovechan fin de semana largo

Fueron muchos los que aprovecharon el “fin de semana largo”, ya que desde el viernes algunos leoneses se dieron el gusto de salir de la ciudad para visitar algún destino turístico o disfrutar de uno de los atractivos que se ofrecen en León como lo es la Feria, por lo que hubo una cantidad considerable de personas que visitaron las instalaciones desde el fin de semana hasta este lunes.