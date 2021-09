PEMEX respeta las normas internacionales de protección al medio ambiente

León, Gto.- “Petróleos Mexicanos siempre ha estado a la vanguardia en cuanto a protección al medio ambiente; Pemex con respecto a emisiones a la atmósfera, a las descargas al agua y al suelo, cumplimos con todas las normas internacionales”, afirmó Juan Francisco Aldape Rocha, ingeniero con 35 años de experiencia en la industria petrolera y capitán durante 25 años, de la planta más moderna que existe al interior de la Refinería “Ing. Antonio M. Amor”, en Salamanca, Guanajuato.

Explicó que por motivos políticos del sindicalismo petrolero, recientemente lo jubilaron y ahora es un pensionado de Pemex, al ser entrevistado en exclusiva por la Organización Editorial Mexicana Guanajuato.

El ingeniero Aldape Rocha retomó el tema de los desechos industriales y dijo: “estamos constantemente auditados internamente y por auditores externos, para ver si cumplimos con todas las normas que también nos aplican en cuanto al agua, que también están reguladas por la reglamentación oficial mexicana e internacional.

RIGUROSO CONTROL

Se nos vigila constantemente las descargas al agua, al Río Lerma, y no nos han encontrado descargas clandestinas, ni nocturnas como infundadamente la población ha comentado que es lo que se hace en Pemex. Eso no es cierto, esa versión falsa se quedó de años atrás, porque hace muchísimo tiempo se hacía eso porque no teníamos unos controles tan modernos como con los que se cuenta ahora”.

Además, apuntó que actualmente las descargas son automatizadas, controladas por computadora y antes eran manuales, “por hombe-válvula”, por lo que era más tardada la respuesta a ciertas eventualidades en la industria. “Sin embargo todas las industrias tienen sus problemas, sus emergencias; cuando eso sucede, es cuando en Petróleos Mexicanos tenemos un descontrol y tenemos alguna emisión que sale, pero son descargas hacia el medio ambiente, pero controladas y muy breves”.

Respecto a ese tipo de incidentes, explicó que en cuanto se controla el proceso y se saca a alguna planta del proceso, se regresa de inmediato a las normas oficiales de protección al medio ambiente.

Al respecto, el periodista de la OEM interviene con una pregunta más: Para que la gente común comprenda esa dimensión del cuidado hacia el medio ambiente por parte de Pemex, se puede referir que la Ciudad Industrial que se localiza entre Salamanca e Irapuato, ¿contamina más que la propia planta de Riama en Salamanca?

NO CONTAMINA AL RÍO LERMA

A lo que el experto en la industria petrolera respondió que sí. “eso lo pueden ver al constatar las descargas que tienen ellos hacia un canal que atraviesa la Ciudad Industrial y que medios informativos han dado testimonio de eso. Han checado que el Río Lerma no tenga descargas de aceite y residuos de gasolina, pero las autoridades omiten informar sobre las descargas de la ciudad donde hay talleres mecánicos, empresas, etc. Ellos descargan sus desechos directamente al drenaje, que es de la mancha urbana y que van a parar directamente al Río Lerma”.

Esas descargas que hacen los pequeños talleres mecánicos e industria al drenaje sanitario, lamentó el ingeniero Aldape Rocha, se pretende culpar injustamente a Pemex, porque en esos desechos se encuentra gasolina y aceite.

Al respecto, el entrevistado aclaró que el municipio y el gobierno federal tienen identificada una sola descarga de Pemex, “donde ellos nos checan y nosotros antes de sacar el agua, y que no la sacamos ya, antes si se sacaba, pero ahora ya no. Ahora esa agua que se utiliza dentro de la planta, se recicla para mantener nuestro sistema de seguridad contra incendios”.

Indicó también que las nuevas refinerías controlan el consumo del agua, porque antes para enfriar una planta se usaba equipos de intercambio agua fría con agua caliente, entonces era mucho gasto lo que se hacía de agua en las plantas viejas. Las plantas nuevas usan aeroenfriadores, el enfriado de las plantas y de los procesos es por medio de aire.

DIESEL Y GASOLINA DE CALIDAD

“El consumo del agua en la refinería ha bajado muchísimo, se ha abatido muchísimo, porque la dirección de Petróleos Mexicanos está consciente y muy preocupada por el consumo del agua de las refinerías. De hecho, las refinerías se instalaban donde había agua. ¿Cuándo empieza esto? Cuando empieza a trabajar Cadereyta donde casi todos sus enfriamientos son de aire, puros aeroenfriadores, casi no consumen agua ellos”, especificó.

El periodista vuelve a cuestionar: ¿Ingeniero, se puede afirmar que la infraestructura de Salamanca, no es chatarra?

El experto en la industria petrolera contesta: “Nos hace falta mantenimiento. Chatarra no es, porque se le ha seguido invirtiendo, porque tenemos plantas nuevas dentro de Riama, que cumplen con las normas internacionales, producimos gasolinas de calidad mundial, estamos al nivel internacional, tenemos diesel con ultrabajo azufre, ese diesel contribuye al medio ambiente, porque los camiones que lo usan abaten sus emisiones de azufre.

“En ello ayudan la eficiencia de los nuevos automotores y la otra es que Petróleos Mexicanos comprometido con el medio ambiente, entra al proceso, acepta las normas internacionales y produce gasolina que no esté dentro de la reglamentación mundial sobre azufre en el diesel, las gasolinas para los autos no tienen azufre, cero azufre, o sea, no hay contaminación por el consumo de la gasolina de Pemex. La gasolina mexicana compite, tiene un octano aceptable dentro de normas internacionales y excedido en lo que exigen aquí en México”, concluyó.