Pegan a los ganaderos precios de los forrajes en la región Bajío

León, Gto.- Entre la espada y la pared se encuentran los pequeños y medianos productores ganaderos de la ciudad y de la región, ante incrementos de poco más de 80% al precio de alimentos y forrajes como el maíz, el trigo y la soya. Estamos hablando que aún no se resienten los efectos del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania que vendrá a agilizar el panorama local, regional y nacional.

Entrevista por El Sol de León Arturo Rodríguez, integrante de la asociación local de Distribuidores de Alimentos y Forrajes de León, dijo que a este complicado escenario los productores de ganados, aves y cerdos han visto su acabose con la llegada de grandes empresas que ahora dominan la actividad.

Los aumentos en algunos días podrían rebasar 90% derivado de la inflación, tenemos que ser conscientes que aunque en este momento la guerra al otro lado del mundo no ha venido afectar en este momento no pasará mucho tiempo que las afectaciones se van a sentir y aun no se ha dimensionado su tamaño. Existe alimento suficiente para cerrar el año, gracias a las excelentes lluvias que se tuvieron pero el panorama es incierto, señaló.

Afectaciones

La actividad productiva ganadera en León ha ido a la baja, pues resulta incosteable la manutención de sus animales, escenario que se viene generando desde hace 20 años con el incremento de combustibles, insumos para el cultivo de semillas, granos y forrajes, el costo promedio de manutención de un cerdo por kilo es de 40 pesos cuando el precio de la carne en el mercado es de apenas $35.00, de este tamaño es la línea de diferencia, explicó.

Otro de los sectores más afectados es el ganado de leche, que registra pérdidas y cuya actividad va en decremento, sólo aquellos integrados en cooperativas y propietarios de grandes granjas que se concentran en la zona norte del municipio. La llegada de la empresa Lala que ha dejado de comprar grandes cantidades de producto vino a dar al traste a ganaderos locales.





En el tema del valor de comercialización de carne el precio por kilo en pie de ganado vacuno oscila en los 60 pesos, situación que no permite una favorable recuperación de los gastos, el producto llega a los hogares en precios de más de un 300 %.





Ni que decir de quienes tienen su animalito en traspatio, poco tienen que hacer, se esfuerzan y se aferran a una esperanza para asegurar un ingreso extra para sus familias, pero los altos costos en los alimentos y forrajes necesarios para su crecimiento están muy fuera de su alcance.





“Antes con 5 a 10 vacas se sostenía una familia, en este momento ese número no da para sobrevivir”, aseguró Rodríguez.





Aumenta precio del trigo y maíz





El incremento al trigo ha sorprendido a muchos de tener un precio por kilogramo de 7.50 pesos ahora se comercializa en los 11 pesos hablamos del 50% de incremento, del maíz no nos sorprende su precio ha evolucionado y ha logrado rebasar los 8.60 pesos por kilogramo.

Muchos de los productores prefieren destinar su grano de maíz para la venta de alimentos de ganado al obtener mayores ganancias que al destinar su uso para producción de tortilla, en donde en realidad su valor va a provocar que la tortilla eleve su precio hasta dos o tres pesos, pero ese tema corresponde a orden de ideas, finalizó Arturo Rodríguez.