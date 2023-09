Pasará Christian Enrique su proceso penal en la cárcel

León Gto.- Tras la audiencia qué fue aplazada a la tarde de este viernes, familiares de Aldo y Hassiel aseguraron que el Juez dictaminó la prisión preventiva justificada, por lo que Cristian 'N' pasará su proceso en la cárcel.

"Gracias a Dios el Juez nos favoreció y se logró la prisión preventiva justificada. Estoy agradecida con el Juez José Juan Villagómez por haber sido objetivo y tomar en cuenta todos los puntos que mencionamos para que fuera justificable que Cristian llevará un proceso dentro de prisión. Se tomaron varios puntos en cuenta como el que no tenía un domicilio fijo", comentó Adriana Gutiérrez, madre de Hassiel.

Los familiares de ambos jóvenes fallecidos señalaron que se encontraban temerosos luego de enterarse de que Cristian 'N' semanas antes de la audiencia se habría casado con su novia, la cual es originaria de Colombia.

"Se tomaron varios puntos, uno de ellos que para nosotros era el más importante que se tomara en cuenta es que Cristian hace unas semanas se casó con su novia, la cual es de residencia colombiana, y nuestro temor era que pudiera salir libre y al tener esa facilidad pudiera huir", agregaron los familiares.

El caso corrió a cargo de la licenciada Claudia Palafox, quien a decir de la madre de Hassiel, actuó de una forma formidable en audiencia, puesto que a pesar de que la defensa internó que Cristian pasará su proceso en libertad, al final, el Juez de control, José Juan Villagómez Amezquita fue objetivo y reconoció que nosotros los afectados temíamos que Cristian pudiera huir.

"Gracias a la licenciada Claudia Palafox que siempre ha estado conmigo apoyándome en todo momento, a todas horas ha estado conmigo, también gracias a la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas del Estado de Guanajuato, que es donde pertenece Claudia; por todo el apoyo", agregó Adriana.

Aunque el proceso aún no termina, los familiares de ambos jóvenes hoy fallecidos luego que Cristian 'N', por manejar en estado de ebriedad, los embistiera y estos perdieran de forma inmediata su vida; dicho proceso puede durar desde seis meses a un año.

"En anteriores entrevistas he dicho 'no le deseo esto a nadie' porque es un dolor que siempre va a estar ahí y el pensar que pudiera quedar libre esta persona, aunado al dolor que ya tenemos como la pérdida de Hassiel, pues sumaba mucho más el pensar que no se le hizo justicia y que ahora sí que por sus actos él quitó una vida. Y que él tuviera una libertad, pues si duele el haber pensado que tuvo la oportunidad de reflexionar, no lo hizo y el que estuviera libre, pues creo que no es justo ni para nosotros como familia, ni tampoco para Hassiel que ya no está con nosotros. Que se le arrebató la vida y todos los sueños y metas que él tenía", finalizó Adriana Gutiérrez.

Al exterior de los juzgados y una vez que se determinó la decisión del Juez, los familiares sostenían lonas con la imagen de las víctimas mortales de a imprudencia de Cristian; "Juez Jose Juan Villagómez Amezquita considere que: ¡¡¡Christian puede huir a Colombia!!!", "Sr Juez: estamos en sus manos... ¡Todo depende de usted!", "Queremos justicia para: Hassiel y Yahir, que pague el "asesino", "Leyes más severas para asesinos al volante. Justicia", "Que no quede impune, Aldo y Hassiel", se leían en las cartulinas.