Pasa Guanajuato a Semáforo Naranja

Guanajuato avanza contra el coronavirus, por ello, el Gobierno del Estado anunció el cambio del Semáforo de Riesgo de color rojo a naranja del 5 al 9 de agosto próximos.

Con la cooperación de la ciudadanía y la labor de instituciones de la salud, se logra disminuir el índice de riesgo de contagio de Covid-19 en la Entidad, sin embargo, no se erradican las medidas básicas de higiene que deben tener las y los guanajuatenses dentro y fuera de casa.

“Quiero informarles que seguimos trabajando para proteger la salud de las familias y contener la cadena de contagio del Covid-19. Hoy puedo anunciarles que pasaremos del color rojo al color naranja en el semáforo estatal, lo que significa que estamos alineados con el semáforo federal; este color naranja tendrá una vigencia del 5 al 9 de agosto, y se actualizará en su momento. Esto implica varias cosas en el plano sanitario, económico y social”, dijo el Secretario de Salud en el Estado, Daniel Alberto Díaz Martínez.

El semáforo en naranja será por una semana, agregó, pero aún se está muy lejos del objetivo de erradicar los contagios, por lo tanto, el compromiso para salir adelante tiene que ser de todas y todos o de lo contrario, en una semana regresaría el Estado al color rojo.

“El Semáforo naranja es naranja, no es amarillo, ni verde, lo que significa que no podemos bajar la guardia; las medidas sanitarias no pueden relajarse y una mayor movilidad implica también una mayor responsabilidad”, agregó el Secretario de Salud.

Por su parte, el Secretario de Desarrollo Económico Sustentable, Mauricio Usabiaga Díaz Barriga, dijo que durante la vigencia del semáforo naranja se podrán realizar algunas actividades esenciales del sector productivo del Estado.

“Es importante mencionar que la reapertura no es en automático, antes se tienen que implementar y registrar todos los protocolos y mecanismos necesarios de seguridad sanitaria, en cada una de las actividades económicas que vayan a reabrir; los invitamos a que consulten los porcentajes de apertura y los detalles en nuestra página oficial reactivemosgto.guanajuato.gob.mx”, dijo el Secretario.

Esta reactivación comprende la fabricación, venta y distribución de insumos y artículos de papelería, material didáctico, editoriales y librerías; uniformes, mochilas y demás artículos escolares; dispositivos electrónicos, tabletas, computadoras y calculadoras.

Así como la incorporación de áreas públicas y privadas de actividad física, clubes, centros deportivos, gimnasios, spa y piscinas, siempre y cuando sean con cita para poder controlar la atención y mantener la sana distancia; lo mismo barberías, estéticas y peluquerías.

Cines, teatros, museos o eventos culturales con sana distancia al interior de los locales; espacios o áreas de culto, sólo para oración, pero no celebraciones sociales y ninguna actividad que genere concentración de personas.

Las actividades que seguirán inhabilitadas son los eventos masivos como conciertos o grandes concentraciones y los juegos amateurs; en tanto, los juegos profesionales en estadios seguirán a puerta cerrada; también permanecerán restringidos los bares, cantinas y similares, casinos y barras de bufete de alimentos.

Tanto la Secretaría de Salud, como la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, advirtieron en que NO se deben dejar de lado las medidas de prevención sanitarias, especialmente el uso de cubre bocas, el estornudo de etiqueta, el quédate en casa, el lavado de manos constante, desinfectar y limpiar nuestro entorno con cloro, agua y jabón y el distanciamiento social, de lo contrario, en pocos días se volvería al semáforo rojo.