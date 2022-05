Participan mujeres de 36 comunidades en elección de delegados

Hubo gran participación de la mujer en las 36 comunidades rurales de León, durante la consulta ciudadana para la elección de delegados rurales del periodo 2022-2025.

El Secretario de Ayuntamiento, Jorge Jiménez Lona, dijo que en esta ocasión fue muy importante la fórmula (mujer y hombre) por el tema de la paridad de género, ya que si en algunos casos ganaran más hombres se investirá a la subdelegada a propietaria y el delegado a subdelegado.

Comentó que en 59 comunidades rurales del municipio hubo asignación directa, porque solo se registró una o ninguna

Local Pide Arzobispo buscar el diálogo ante los problemas que aquejan al mundo

El municipio firmó un convenio con el Instituto Nacional Electoral (INE) a fin de que los apoye con urnas electrónicas y llevó a cabo la operación de las mismas.

En León hay en total 95 comunidades rurales, aunque varias pueden abarcar una sola delegación, algunas son muy pequeñas, desde 200 habitantes.

Jiménez Lona mencionó que el delegado es el representante de la comunidad ante el municipio, lo que representa un cargo importante y sobre todo que la gente tenga confianza en este.

Exigen a delegados compromiso

En poblados como Duarte y Loza de los Padres se registró una buena participación de la población, que desde temprano salió de sus casas.

“Vengo para ver que cambien las cosas, que echen drenaje sobre todo en la privada Girasol y en todas aquellas comunidades que haga falta, también que la basura recorra toda la zona”, mencionó una ciudadana de la comunidad de Duarte, quien prefirió omitir su nombre.

Celia López de la comunidad Loza de Los Padres recalcó que es muy importante que la gente participe porque hay muchas necesidades, sobre todo la pavimentación en las calles, y falta el agua, “porque ya tenemos a la ciudad encima”.

Ma. del Rocío Rivera Tovar, precisó que para ella la prioridad de la comunidad Loza de Los Padres es la pavimentación de la calles y desde hace más de tres años que batallan por conseguir agua. Además el Centro de Salud no tiene drenaje propio es una fosa, aparte no está bardeado y además los niños de la escuela primaria no tienen un salón apropiado para que les den clases de inglés o computación.

“Queremos maestros buenos y que los delegados que vayan a quedar se fijen lo que van a hacer, que no lo hagan para provecho de ellos sino del pueblo”, continúo.

Buscaron la participación de la gente

Jiménez Lona dijo que el 7 de abril el Ayuntamiento aprobó una convocatoria, que fue publicada del 18 al 20 de abril en diferentes medios de comunicación y donde se informaba del proceso para poder inscribirse.

Del 21 al 27 de abril se abrió el registro, para que los días 28 y 29 los representantes de las fórmulas acudieran a mesas de revisión de documentos con los regidores.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“Se remitió toda esta información al INE porque se captura en las urnas electrónicas y se hizo un simulacro el 13 y 14 de mayo con las personas que iban a participar”, explicó.

Poco antes de las 14:00 horas el funcionario dijo que se había reportado saldo blanco, además de que participó la Secretaría de Seguridad Pública y Policía Rural.

“Es un ejercicio democrático que históricamente se ha llevado a cabo de manera pacífica y así lo hemos llevado hasta ahorita no hemos tenido ningún incidente y estamos por concluir”,

Aseguró que la participación de la gente se dio porque la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campo, solicitó bastante difusión a través de los medios de comunicación.

Por el momento, la alcaldesa privilegiará temas como servicios públicos, incluidos por ejemplo la conectividad, internet, para no dejar a nadie atrás.

“Seguiremos apoyando con el tema de ganado, bordería caminos, recordemos que tenemos comunidades alejadas, a dos horas de distancia de León y otras muy cercanas que están prácticamente en la mancha urbana como Duarte y Loza de los padres, pero hay comunidades que tienen más población que varios municipios del estado”, concluyó.