Participa clúster moda de Guanajuato en Fashion Digital Talks

En el marco de la 4a edición de Fashion Digital Talks powered by KueskiPay, que se llevará a cabo del 28 al 30 de septiembre en Guadalajara, Luis Antonio Vargas Zavala, director de Competitividad Internacional de la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Guanajuato, dijo en el estado que el clúster moda es uno de los estratégicos que representa el 11% del PIB, con más de 5 mil 300 unidades económicas de las industrias del calzado, cuero, marroquinería, vestido, confección, sombreros y joyería.

El evento internacional marca las tendencias más importantes de eCommerce, negocios y moda en un espacio en el que participan más de 50 líderes de más de 10 países y miles de participantes.

Vargas Zavala, explicó que COFOCE tiene presencia en municipios como León, Irapuato, San Miguel de Allende, Celaya, San Francisco del Rincón, Uriangato y Moroleón.

Informó que esta iniciativa abona a mejorar la competitividad de las empresas, y temas como marketing digital, comercio electrónico, herramientas tecnológicas, representan pilares fundamentales para la transformación digital de las empresas

“Esta será una magnífica oportunidad para los emprendedores y las PYMES de adentrarse al sistema de innovación, conocer tendencias así como historias inspiradoras de éxito”, recalcó.

Los cuatro pilares del congreso son la formación, vinculación, innovación y digitalización, mientras que el eje temático será la "Inteligencia Artificial en la Industria de la Moda", la nueva apuesta de la industria para entender mejor a los clientes, resolver eficientemente procesos y regulaciones, tomar decisiones basadas en evidencias, aprender creando nuevas formas de comercialización y lograr mejores estrategias de fidelidad del cliente.

Lisset May Cervantes, directora comercial de Kueski Pay, señaló que, de acuerdo a la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), el comercio electrónico ha crecido en un 80% en el 2020, “hoy si no estás vendiendo en línea, te estás perdiendo de un gran mercado, de una forma de venta distinta”.

Compartió los cuatro retos del eCommerce como son seguridad porque la gente quiere comprar en línea, pero todavía no se sienten seguros, tanto el usuario como el comercio; el motor de cotranza porque hay 55 millones de mexicanos que no tienen acceso a una tarjeta de crédito o débito y no pueden comprar en línea; la digitalización que se refiere a cómo hacer que las empresas se animen a vender en línea y el cuarto reto es el marketing, que tiene que ver con las redes sociales, algoritmos, quién es su buyer persona, a quién va dirigido etc.

Annett Castro, directora de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (CANAIVE) afirmó que la pandemia trajo crecimiento importante en el comercio electrónico, dijo que, 7 de cada 10 consumidores prefieren realizar sus compras en línea.

Por su parte, José Luis Santana Medina, director de la División de Gestión Empresarial del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), dijo que la tecnología no debe estar dirigida para hacer la vida más fácil, sino para construir una vida mejor.

Laura Espinosa, presidenta del Fashion Digital Talks powered by KueskiPay, señaló que de acuerdo al informe “La próxima frontera: los mercados más prometedores para los líderes emergentes del comercio electrónico en 2021 y más allá”, el año pasado en Latinoamérica se gastaron más de 14 mil millones de dólares online sólo en el sector de moda y accesorios.

Explicó que según el informe “Reporte de industria: el ecommerce en Colombia 2020”, Brasil, México, Argentina y Colombia fueron los países que más crecieron en materia de comercio electrónico durante el periodo 2019-2020, impulsados por las medidas de aislamiento del Covid-19.

Durante el evento se abordarán temas como ventas en línea, habrá charlas por expertos en planeación e implementación como Tacit Knowledge, plataformas como Sizes&Colors, tienda nube, en pagos con KueskiPay, paquetería y logística con SkydropX, Fedex y envíos Kanguro, integración de canales con Concepto móvil y reforzamos la recompra con MailUp.

Uno de los temas más importantes será la moda sustentable, por lo que habrá un panel de Green branding en Latinoamérica y un caso de éxito como VOPERO, desde Uruguay. Su cofundadora Maggie Ferber hablará de cómo tener una idea de negocio de moda circular, la inversión de su empresa que tiene presencia en cuatro países y cómo ha revolucionado la industria.