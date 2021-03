Parque Metropolitano de León tendrá acceso gratis los domingos

El Parque Metropolitano de León tendrá acceso gratis los días domingos a partir del 7 de marzo del 2021 con un aforo máximo de 2 mil 500 personas por lo que es necesario registrarse a través de la App “Mi Parque”.

Germán Enríquez, titular del Parque Metropolitano de León, comentó acerca del día de acceso gratuito que es un pequeño pase pero un gran paso para la ciudad “qué implica esto aplica solamente para el acceso de personas, en otras palabras los otros servicios como estacionamientos, esos siguen siendo con cobro, no aplica el Pet Friendly, esto debido a que es domingo y queremos dar pasos poco a poco, tarde o temprano se volverá Pet Friendly así como acceso libre toda la semana, pero tenemos que empezar midiendo y controlando, corregir rumbo en caso de que pase”, dijo Enríquez.

Sobre el cupo de personas dentro del Parque Metropolitano, el Director comentó que será con acceso controlado “tenemos actualmente un aforo máximo de 2 mil 500 personas simultáneas, nos da la capacidad de que en 300 hectáreas exista espacio suficiente para estar todos bien”.

El director del Metropolitano comentó que se tendrá cuidado en las medidas sanitarias para evitar la propagación de la Covid-19 “la convivencia está limitada a grupos reducidos, y hacemos un exhorto a toda la gente que venga, que vengan en su núcleo familiar, todavía seguimos en una etapa crítica de la pandemia, y por lo tanto, grupos de más de 20 personas conviviendo se van a tener que disolver, sigue el registro a través de la app y la plataforma”.

Germán Enríquez detalló que “en el 2020 recibimos solamente 500 mil personas, esto principalmente en un tema deportivo, las actividades que se permitían, no las de convivencia, por las mismas razones de riesgo contagio, esto nos provocó que tuviéramos que pedir una suficiencia adicional al municipio de cerca de 10 millones de pesos, se podía considerar, otra cosa importante fue que en el 2020 no hubo festival del globo dentro del Parque Metropolitano lo cual también reflejo en pérdidas económicas importantes y la no obtención de los recursos programados dentro del presupuesto normal”.

El titular de una de las áreas más grandes recreativas y ecológicas de la ciudad, expresó que, a medida que el semáforo lo permita, se habilitarán nuevos servicios, y que los domingos si se abrirán tiendas para el consumo de alimentos “todos los concesionarios ya empezaron a operar de forma muy restringida, todos aquellos concesionarios dentro del parque metropolitano cuentan con el distintivo Guanajuato sano, también hemos visto cómo los concesionarios han evolucionado de su forma de ofrecer los servicios, hablamos de que no vamos a volver a lo de antes vamos a volver a una nueva normalidad” dijo Germán Enríquez.

Opinó el directivo de Parque Metropolitano que para la obtención de recursos se buscan nuevas atracciones “tenemos un plan de gestión de recursos que trabajamos el año pasado esta fue con una consultora que se llama parques de México que son especialistas en el tema y este año en los que nos vamos a enfocar mucho es en la programación de todo tipo, tanto los eventos que conocemos, queremos atraer más eventos grandes, de gran formato”.

En el Parque Metropolitano de León se han ofrecido eventos como Opera Picnic, Madero Fest, Cinema Picnic “gracias a las grandes extensiones que tiene el parque metropolitano”dijo Germán Enríquez.

“Más allá de eventos creemos mucho que la obtención de recursos a través de la programación de clases es algo que nos estamos enfocando, si eres maestro de Yoga de Taichi, de Capoeira, de cualquier cosa que necesites, un lugar para operar, el parque es tu plataforma” detalló Germán Enríquez, Director de Parque Metropolitano de León.