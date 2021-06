Paros Técnicos en sector Automotriz afectan hasta un 40% salario de empleados

Los paros técnicos que se han presentado en algunas empresas del sector automotriz, afectan hasta en un 40 por ciento el salario de los trabajadores de la industria de manera general, así lo informó Juan José Almanza, delegado del Sindicato de la Industria Automotriz de Autopartes (STIA).

“De momento pues les estaría afectando obviamente en su salario, los paros técnicos como sabe no les dan el 100 por ciento de su salario varía entre el 60 al 75 por ciento, pero ahorita no estamos hablando de pérdidas de empleo, ahorita con las empresas que tenemos ese problema, estamos vislumbrando que solo podrían ser paros técnicos y ya no bajas de personal”, expresó.

Agregó que pese a verse afectado el salario de los colaboradores, al menos los empleos se han mantenido en la industria, lo que permite que se siga trabajando con otro tipo de operación, en lo que llegan más chips u otras herramientas de trabajo.

Juan José Almanza declaró que en todo el sector se está viviendo la afectación por los paros técnicos, sin embargo mencionó que no son la única industria que se ha visto afectada por dicho problema, sino que otras industrias también se han visto afectadas en su operación.

“De hecho se maneja casi todo estándar, el sector automotriz ahorita está un poquito golpeado por toda esta situación y yo creo que no nada más la industria automotriz, sino también todas las ramas de empresas de todo tipo, tienen pérdidas, tienen problemas”, comentó.

La escasez de chips y elementos eléctricos no solo está provocando un paro técnico en México, sino que también a nivel mundial se ha visto afectada la producción en el sector automotriz, pues tan solo en Estados Unidos se prevé que exista escasez de chips hasta por 2 años, pues la producción de los mismos podría demorar hasta 6 a 9 meses.

Por lo pronto el delegado del Sindicato de la Industria Automotriz de Autopartes (STIA), mencionó que en Guanajuato los diversos sectores que conforman la industria, están trabajando hombro con hombro para poder tener la recuperación del sector y que se conserven más los trabajos.

“Estamos trabajando hombro a hombro para que esto suceda, para que se dé la recuperación y la conservación de los trabajos pues se vayan conservando y mejorando y recuperando”, dijo.