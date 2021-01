Paramédicos de Irapuato, Abasolo y La Piedad apoyarán a Cruz Roja de Pénjamo

La Delegación Estatal de Guanajuato de la Cruz Roja Mexicana implementó un operativo extraordinario, luego de que la Cruz Roja de Pénjamo anunciara que dejará de dar servicio por dos semanas, ya que todo su personal, incluido los voluntarios, han dado positivo a Covid-19.

La Delegación Estatal de Guanajuato de la Cruz Roja informó que paramédicos de la benemérita institución de Abasolo, Irapuato e incluso del municipio michoacano de La Piedad apoyarán para dar cobertura en situaciones que pudieran presentarse sólo en la carretera federal 45.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Suspende Cruz Roja de Pénjamo servicios; todos están contagiados

En tanto, el Servicio de Urgencias del Estado de Guanajuato, así como Protección Civil de Pénjamo y Bomberos de Pénjamo brindarán atención en lo que los paramédicos de la Cruz Roja se recuperan, pues estarán aislados durante dos semanas.

Todos contagiados

La delegación de la Cruz Roja de Pénjamo informó la tarde del lunes que suspendería los servicios de ambulancia, pues todo el personal, incluido el voluntariado, dieron positivo a Covid-19, por lo que estarán en aislamiento durante al menos dos semanas.

“A pesar de nuestros esfuerzos para implementar medidas de prevención que nos permitieran seguir trabajando durante esta pandemia, hoy queremos informar que, desafortunadamente, parte de nuestro personal, incluyendo el voluntariado, ha dado positivo al COVID-19. Es por ello, que en un acto de responsabilidad y congruencia, hemos decidido, en la Cruz Roja Mexicana Delegación Pénjamo, priorizar, por al menos dos semanas la prestación de servicios, con la finalidad de evitar poner en riesgo a la población en general y a nuestras propias familias”, señaló la delegación de la Cruz Roja de Pénjamo.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local [Video] Llegan vacunas contra Covid-19 a Guanajuato

Pero, ¿cómo se contagiaron los paramédicos? Alberto, uno de los voluntarios de la Cruz Roja de Pénjamo, contó que en las últimas tres semanas los traslados de personas con síntomas de Covid-19 se han elevado hasta en un 70% y que a pesar de que cuentan con el equipo ideal para hacer los traslados, en uno de ellos alguno compañeros se contagiaron y por la convivencia que se tiene en turnos, se transmitió el virus. Tras realizarse la prueba a manera preventiva, resultó que todos dieron positiva a ésta, por lo que decidieron ponerse en aislamiento.

La mayoría del personal de la Cruz Roja de Pénjamo es paciente asintomático y los que manifestaron síntomas los presentan leves, pero éstos están bajo estricta observación médica.

No es la primera ocasión que una delegación de la Cruz Roja suspende sus servicio, ya había sucedido en Salamanca, sólo que en aquella ocasión fue por la situación de inseguridad de ese municipio y decidieron no brindar traslados hasta que no se establecieran condiciones ideales para las y los paramédicos de esta institución.