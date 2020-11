Para fin de año, solo cenitas de 20 personas

Martha Sugey Romero Rodríguez, representante de la Industria de Reservaciones y Servicio de Alimentos (IRYSA Bajío), comentó que de volver a color rojo en el Semáforo Estatal para la Reactivación de Guanajuato, se perderían empleos y que la caída en el número de eventos y reuniones es del 70% en todo lo que va del 2020.

Preocupación por semáforo rojo

A pregunta expresa por El Sol de León a la representante de IRYSA sobre el retorno a semáforo rojo y lo que esto representa para el rubro de eventos “estamos muy preocupados, no quisiéramos que eso sucediera, porque de antemano representaría mucha pérdida de empleos aquí en León y representamos un sector muy golpeado desde el inicio de la pandemia”, comentó Martha Sugey.

Romero Rodríguez comentó que la caída en este año de eventos descendió y que en lo que queda del año disminuyó “obviamente hay gente que sí ha mantenido el continuar con sus eventos o reuniones, sin embargo la caída fue de más del 70%, 70% no van a hacer sus reuniones, sí cayó bastante el número de eventos”.

Por su parte Helen Anaya Sanromán, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) en Guanajuato comentó que este año cerrará sin los eventos empresariales de fin de año que en la cotidianidad se hacían “no tenemos el diciembre que hemos tenido en otras épocas, estamos trabajando una tercera parte de la capacidad sin embargo tenemos muchas cenas para entregar, eventos chiquitos eventos de 50 personas, cenitas de 20 personas, pero sí hay algo de trabajo, ya no son aquellas cenas de empresas, nos manifestaron que este año la situación económica que vivieron, el cierre de actividades no están en condiciones de realizar una fiesta como la venían llevando, para nosotros es importante dar el servicio para 50 o 100 personas porque esos no permite sacar los gastos mínimos de operación”.

Otra pregunta que se le planteó a Sugey fue si las empresas tendrían celebraciones de fin de año a lo que contestó que “nuestro sector va a continuar, mientras el semáforo nos lo permita, operando con todas las medidas de sanidad y con todas las reglas que nos han puesto en Guanajuato, con Guanajuato Sano con todos estos distintivos con que las empresas ya cuentan”.

“Realmente cayó en un 100% de lo que nosotros trabajamos normalmente en diciembre, lo que son realmente bodas y eventos sociales, cayó en un 70% un 80%, a final de año, el sector va a permanecer igual, es complicado que la gente vuelva a retomar eventos, todos nos hemos visto bastante afectados” comentó para El Sol de León Martha Sugey Romero Rodríguez, Representante de la Industria de Reservaciones y Servicio de Alimentos (IRYSA Bajío).