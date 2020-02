Para estas fechas, el dinero no es lo que importa

LEÓN, GTO.- Ni es necesario gastar una fortuna, ni el amor y el cariño son exclusivos de un solo día; este 14 de febrero tendrá opciones para todos los gustos y bolsillos. En el centro de la ciudad pueden encontrarse detalles y regalos a partir de los dos pesos.

Si bien hay gente que puede dar ostentosos presentes a su pareja, la realidad es que no se requiere de un gran capital a veces es más importante querer, que poder.

Para Mariano Juárez, un ciudadano como cualquier otro, incluso un trozo de papel puede convertirse en un gran regalo; “dulces, chocolates y flores, puedes hacer un detalle con cualquier cosa, hasta papiroflexia, sin gastar un buen de dinero”, dice.

Por su parte, Alejandra Villa, cómodamente sentada en una banca a las afueras de una tienda departamental, asegura que lo importante en estas fechas nunca debe de ser el precio; “puede ser un desayuno o cosas así que la gente pueda disfrutar, yo creo que un regalo no debe valer por el precio sino por lo que te nazca”.

Bajo esta misma línea, Daniela Trujillo cree que el amor no es exclusivo de un solo día; “suelo dar chocolates o rosas; no es necesario gastar mucho, el amor se demuestra día a día, no es necesario un día específico”, dijo.

APROVECHAN LA TEMPORADA

Conforme se va acercando el día, decenas de comerciantes de la Zona Centro amplían su gama de productos para poder ofrecer algo relacionado al “Día del Amor y de la Amistad”, como el caso de la señora Lucy Rodríguez, que apenas este jueves comenzó a vender sus pequeños pasteles decorados a mano.

“Voy empezando, es un solo precio, a 50 pesos cada pastel; ahí vamos, espero que me vaya bien, es una temporada muy buena. Vendí el año pasado, hace dos años también”, dice.

“Todo es casero, todo es artesanal, apenas hoy empecé, mañana también, desde las 11 de la mañana, aquí estamos para servirles”, dice mientras termina de llenar su pequeña mesita con casi una docena de pastelillos.

Sobre el López Mateos también pueden encontrarse muchos detalles que van desde los dos pesos, como gomitas con forma de corazón, hasta los 120, como los peluches hechos a mano y otros más tejidos con estambre. Opciones hay para todos los gustos.