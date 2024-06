“Para el vino no hay fronteras”: Charlie Arturaola

León, Gto.- El experto en vino que recorre el mundo, Charlie Arturaola aseguró que “para el vino no hay fronteras”, es decir, este debe ser una bebida universal que llegue al paladar de todas las personas y se encuentre en todas las mesas del planeta. Local Guanajuato se posiciona en los ojos del sector vitivinícola mundial Lo anterior, durante el 3 ° Congreso Vitivinícola de Guanajuato que se lleva a cabo en Poliforum León, evento dedicado a técnicos enólogos y viticultores para aprender herramientas enológicas por expertos.

“Para el vino no hay fronteras. El mensaje es no glorificar el vino, en el sentido de no llevarlo a hacerlo algo royal o imperial sino que el vino es para de todos y es democrático, todos lo podemos beber”, manifestó.

“El mensaje para la gente es que no es necesario leer una enciclopedia o que no tienes que leer un libro de un máster para poder tomarte una copa de vino todos los días, antes de la comida”, agregó.

El originario de Uruguay, llegó a la ciudad de León para compartir su experiencia alrededor del mundo donde explicó que Guanajuato ha explorado y descubierto una amplia variedad de vinos lo que le ha permitido comprender la diversidad y la historia detrás de cada botella.

Charlie Arturaola se autodenominó “migrante de la uva” debido que desde pequeño tomaba vino con soda porque eso era lo que se tomaba, sin embargo, a los 14 años siguiendo el ejemplo de su abuelo y padre comenzó a tomarlo solo y de ahí nació su gusto.

“Soy un soldado del vino que recorre el mundo, hablando cinco idiomas ya son 35 años que me dedico a esto con mucho amor y mucha pasión. La tecnología del vino tenemos que dividirla en en muchas diferentes cosas porque la bodega es una cosa, la tecnología de cómo se comunica el vino es otra cosa, por eso me acreditan algo que a veces ignoramos decirlo pero es algo muy importante que se sepa ahí afuera ahí donde está la difusión y la promoción del producto final”, aseguró.

Finalmente, indicó que el objetivo de esta charla es poder llevar a un paladar joven una copa de vino así como a un árabe o un libanés que no toman mucho vino o un norteamericano llevarle el vino mexicano y esa es la mayor función que hace un comunicador.

Es de mencionar que Guanajuato es entidad con cultivo de la Vid y vocación vitivinícola, cuenta con 300 hectáreas sembradas de uva y al año produce 300 mil botellas de vino, convirtiéndose así el número 4 a nivel nacional después de Baja California, Querétaro y Chihuahua.