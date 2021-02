Para el SAT es estímulo fiscal no crear nuevos impuestos

León, Gto.- Mientras el jefe del SAT en León, José Lorenzo Jiménez afirmó que la no creación de nuevos impuestos se debe considerar como un estímulo fiscal, las empresarias de este municipio y el Colegio de Contadores Públicos, manifestaron que esto no es suficiente y pidieron que la federación impulse acciones que en verdad empuje la reactivación económica, en plena pandemia.

En el panel fiscal organizado por la Asociación de empresarias de León, Amexme, José Lorenzo Jiménez Landero, administrador de Servicios al Contribuyente del SAT Delegación León, manifestó que “se puede considerar como un estímulo a las empresas el hecho de que para el año 2021 y durante los primeros tres años de la actual administración federal, no haya impuestos nuevos y no se incrementaron los ya existentes”.

Ante ello, Celia Montserrat Hernández, socia de Amexme y CEO de la empresa Auren Bajío, afirmó que “si bien se mantienen los estímulos fiscales que ya se venían manejando en años anteriores, no hay algo que realmente aporte o empuje para la recuperación económica”.

Aseveró que en este año, “se conserva la misma base de contribuyentes, pero con medidas más estrictas, que cada vez aprietan más a esa base, en lugar de ampliarla. Volvemos al tema de que a nuestro país le hace falta una reforma fiscal de fondo que permita una mayor recaudación, pero el costo político de hacerlo es muy fuerte y nadie ha querido ese riesgo”.

El funcionario del SAT en León agregó que “la autoridad federal se ha propuesto dar mayor certeza jurídica al contribuyente a través de una comunicación más eficiente a través de los recursos tecnológicos existentes, lo cual se ha venido desarrollando desde hace varios años a través del Buzón Tributario. por el que se envía la información al contribuyente: cartas invitaciones, exhortos, solicitudes de información”.

Juan Gabriel Hernández Villalobos, presidente Colegio de Contadores Públicos de León subrayó que es necesario que el ejecutivo federal considere establecer estímulos de uso generalizado para las empresas.

“El no crear estímulos para el empresario, nos deja en un estado crítico y con el riesgo de acabar con ciertas empresas como lo hemos estado viviendo a lo largo de esta pandemia; sabemos de antemano que al no existir empresas, no va a haber impuestos, no va a haber empleos y de igual manera no habrá economía en nuestro país”, advirtió.

Por su parte, Alma Patricia Medrano Figueroa, representante del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, manifestó que como parte de los propósitos de la federación, además del no incremento de impuestos en los primeros 3 años, “se encuentra el combate a la corrupción y la impunidad” y recordó que el pasado 24 de enero la Secretaría de Hacienda estableció que “la recaudación tributaria incrementó pese al panorama adverso, derivado de acciones de eficiencia recaudatoria que se verán reflejadas también en este año”.

Finalmente, la presidenta de Amexme, Leticia Venegas, manifestó que “a pesar de que no existen estímulos fiscales como tales, el sector productivo lucha por sobrevivir en esta difícil etapa provocada por la pandemia del Covid-19”.

El Panel Reformas Fiscales 2021, organizado por la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, Capítulo León, fue moderado por Marisol Ruenes, directora del Servicio de Administración Tributaria de Guanajuato (SATEG) y contó con la participación de 50 socias de la Amexme, así como las 23 integrantes del Programa de Profesionalización para Emprendedoras de la tercera edición.