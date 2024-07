Para conocer qué pasa en México es necesario descubrir los secretos del poder: Anabel Hernández

León Gto.- La periodista Anabel Hernández, llegó con un mensaje de paz durante el Segundo Encuentro Iberoamericano de Voces por la Paz, que se lleva a cabo en Poliforum León.

La conferencia magistral estaba programada a las 14:30 horas, los asistentes, mientras Jorge Robledo Vega, presidente de Somos Iberoamérica Periodismo por la Paz, presentaba a la periodista, los asistentes esperaban con inquietud a la mujer que no teme hablar con la verdad aunque su vida corra peligro.





De pronto, Anabel habló sin censura, sin temor pero siempre firme: “Sin verdad no hay libertad, sin libertad no hay democracia, sin democracia no hay justicia y no hay manera que en este país o en cualquier otro o cualquier rincón del planeta pueda haber."

"Si primero no hay justicia”, fueron sus primeras palabras.

Vestida con un traje sastre en color azul marino, blusa y zapatillas de color negro, descansó su mirada en su publico y entonces dijo que el problema medular de este país es la alta tasa de impunidad, reveló que cerca del 99 por ciento de los delitos que se cometen en México quedan totalmente impunes.

Asimismo, Anabel Hernández aseguró que la principal maquinaria que impide que haya justicia son las fiscalías, los ministerios públicos y las policías investigadoras, advirtió que ahí principalmente “está el verdadero atorón”.

“Si alguien quisiera de buena fe resolver este problema, tendría primero que empezar con las fiscalías y no inventarse cuentos chinos para tener más poder”, manifestó la periodista.

Periodistas asesinados

Enseguida, comenzó a hablar sobre los asesinatos de los periodistas y confesó en pláticas con colegas del país y de su propia experiencia, han llegado a la conclusión de que se trata por las investigaciones y por el querer informar de manera precisa y veraz a la sociedad.

“La pregunta es, porqué nos están matando, porque nos amenazan, porque nos encarcelan, porque nos quieren silenciar, porque el poder nos tiene miedo, hoy he venido a explicar la razones que he encontrado a través de periodistas en el mundo y a través de mi propia experiencia”.

“Los periodistas nos hemos convertido en un peligro no solo en el sistema criminal que existe en México sino para el sistema de poder que existe en el mundo. En el año 2000 a este 12 de julio, de acuerdo al Observatorio de Periodistas Asesinados de la Unesco, 1 mil 619 periodistas han sido ejecutados en todo el mundo, siendo México el país con más periodistas asesinados de todos los países del planeta”.

Además, Anabel Hernández declaró que el reporte de la Unesco advierte que se producen más asesinatos de periodistas en los países sin conflictos armados y señaló que los periodistas viven el tiempo más violento afectando el derecho humano de la sociedad de estar verazmente informada.

En este contexto, informó que en los últimos 14 años, ha sufrido severas represalias por su trabajo de investigación, pero aun en medio de este ambiente hostil ha sido difícil pensar en ella misma ya que en el año 2016 el gobierno de Enrique Pena Nieto le mandaron un chaleco antibalas poco antes de publicar su libro sobre los 43 normalistas desaparecidos llamado “La verdadera noche de Iguala: La historia que el gobierno trató de oculta” que habla sobre este atroz crimen ocurrido sobre la noche del 26 de septiembre de 2014 en Ayotzinapa.

“Llegó sin previo aviso y sin razón específica, de modo de advertir que había llegado demasiado lejos, pero aun así me negué a pensar en los riesgos, siempre pensando en mi trabajo periodístico por más de 30 años, siempre pensando en la verdad y la justicia”, explicó.

“En lo que va de este siglo he investigado a todos los presidentes en turno por sus corruptelas y complicidades con el crimen organizado, sea del partido que sean desde Vicente Fox, Felipe Calderon, Enrique Peña Nieto y Ándres MAnuel Lopez Obrador, este último nombrado como “El caballo de Troya” que el crimen organizado ayudó a en campañas presidenciales para convertirse en el “enterrador de nuestra débil democracia”.

Detalló que el objetivo de esas investigaciones periodistas tiene el objetivo de desnudar el gobierno corrupto así como sus cómplices del crimen organizado dejando al desnudo el modus operandi para revelar a los ciudadanos como es que este grupo de poder busca mantenerse intocable.

De esta manera, dijo que los ciudadanos tienen el derecho a saber “y yo tengo el compromiso inquebrantable de cooperar para que esas verdades sean expuestas y sean libres de tomar decisiones”, entonces repitió una vez más: ”sin libertad no hay democracia, sin democracia no hay justicia y sin justicia no hay paz”.

De pronto, un silencio absoluto invadió el recinto cuando una vez más la mirada fija de Anabel trató de observar a los asistentes mientras parecía que realizaba un último pase de lista de los periodistas que han sido asesinados y desaparecidos.

“Son 166 periodistas mexicanos asesinados en estos 24 años, muchos de ellos primero fueron torturados y violentados de todas las maneras posibles antes de ser privados de la vida”.

Hernández afirmó que en el sexenio de Vicente Fox fueron asesinados 22 periodistas, con Felipe Calderon 48 periodistas, con Enrique Pena Nieto 46 y con Ándres Lopez Obrador también 46 y 4 desaparecidos.

Frente a los periodistas del estado de Guanajuato mencionó que ya no hay corriente ideológica, está ya desapareció, ya no existe un gobierno de derecha, izquierda o central en muchas naciones como pasa en México, ya los ciudadanos no deciden ahora la toma decisión es de grupos que les gusta la oscuridad y se concentran más en el poder político, económico, social quienes se adueñan de recursos naturales, de mentes a través de plataformas, redes sociales e impiden un modelo de vida exito, felicidad y operan en el marco de lo legal o de lo ilegal, de la delincuencia organizada y donde no solo estan los carteles de la droga mexicana sino también fuera de méxico como lo es en bolsas de valor, bancos de valores etc.

Y, los intereses de estos grupos generan guerras, corrupción, éxodos, explotación sexual, explotación laboral, injusticia social en todas sus formas, fabrican droga y estimulan todo tipo de vicios.

“Sin comprensión no hay realización de cambio, el periodismo libre, comprometido con la libertad, independiente es indispensable para entender esa realidad y el compromiso es poner nombre y apellido a esos que concentran el poder sin importar la nacionalidad, raza o religión: a los periodistas nos corresponde describir, lo que hacen cómo lo hacen, porque lo hacen y quienes son sus cómplices, por eso nos están matando”, dijo.

Así fue como reafirmó que esta es la causa de la cacería entre periodistas y medios de comunicación, asegurando que el periodismo de investigaciones conoce caminos y atajos que ni siquiera las instituciones de justicia tiene acceso.

Hizo hincapié que en innumerables ocasiones los periodistas llegan a la verdad antes que las fiscalías y los jueces y volvió a recalcar que las fiscalías, los jueces, los sistemas de justicia son condicionados o están al servicio de esos grupos de poder.

“Si algun dia yo perdiera la vida haciendo mi trabajo, esperaría que ustedes no olvidaran esto, que no olviden el legado de la verdad en la que tratado de construir y dejado a su servicio, los periodistas asesinados deben sobrevivir en la conciencia colectiva, los periodista independientes que estamos fuera de ese grupo de control, de grupo de interés no dejaremos la batalla de conocer la información verdadera y oportunidad”, dijo Anabel Hernández.

“Para conocer qué pasa en México es necesario descubrir los secretos del poder”

La periodista explicó que el precio que ha pagado por hablar siempre con la verdad ha sido caro, y que el gobierno de AMLO busca reducir su vida a su mínima expresión como persona y como periodista ya que la desean “muerta física o virtualmente”.

“En el sexenio de Felipe Calderón, el sistema criminal ordenó mi muerte física. Tras revelar las colusiones entre el cártel de Sinaloa y el secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino, un grupo de narcopolicías que ordenaron mi muerte y que aún en este sexenio de López Obrador siguen en el poder. Lo intentaron, intentaron matarme, pero la presión de diversos países del mundo y el apoyo de mis lectores me salvaron la vida”, reveló.

Declaró que hay un pacto entre el gobierno federal de Morena, inclusive la presidenta electa Claudia Sheinbaum y el cártel de Sinaloa para perpetuarse en la Presidencia de la República al menos veinte años.

“El pastel que pensaba el Cartel de Sinaloa que era sólo para ellos, pues ahora no va a ser sólo para ellos, ahora tendrán que dividirlo. Según ellos habrá paz y habrá abrazos y no balazos para todos. O sea, todos somos una gran familia como lo hizo en un momento el régimen del PRI, de eso se trataba el control que tenía el PRI hegemónico”, consideró.

“Hoy el nivel de negocio de los carteles de la droga, y es el tema, el negocio ya no es sólo la producción de drogas, también es el huachicol, la extracción minera ilegal, también es la extracción, o sea, hoy lo que se disputan no es sólo territorio, se disputan a la gente, a las personas, que nos tienen como vacas de ordeña. Esa disputa es lo que genera estos enfrentamientos violentos”, concluyó.