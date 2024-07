Panteones de la capital atienden horarios para evitar accidentes

Guanajuato, Gto. El director general de Servicios Públicos Generales del municipio de Guanajuato, Omar Rosas Ojeda, sostuvo que los panteones de la capital cumplen con sus horarios de cierre, así como con los mantenimientos respectivos.

Hace algunas semanas se registró en el municipio de León un ataque armado en un panteón, donde se celebraba el aniversario luctuoso de “El pollo”. La familia llevó incluso un grupo musical, sin embargo, el campo santo incumplió con el horario de cierre por dicho festejo.

Cuestionado sobre ese hecho, dijo que en la capital no se han tenido problemas de esa naturaleza, todos cierran a las seis de la tarde, y los únicos días que se amplía el horario es el 1 y 2 de noviembre, por el día de muertos, así como el día de las madres.

“Todos los panteones cierran puntual y se respeta la hora; tampoco se permite hacer fiestas, como saben nada más el día a las madres o el día de muertos es cuando en algunos panteones, porque no todos, permanecen abiertos durante toda la noche y es cuando los familiares llevan música y están ahí durante toda la noche”.

Sobre los temas de mantenimiento de los panteones, sobre todo del Santa Paula que está inscrito como Inmueble Catalogado, Omar Rosas dijo los daños que se registraron previamente se atendieron, pero para poderlo hacer se tuvo que tener el permiso del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Aclaró que al interior de los panteones solo se atiende el mantenimiento ordinario de espacios comunes, es decir, no se limpian las tumbas ni monumentos de personas históricos, pues eso le corresponde o al INAH o a los propietarios de los espacios.

“Nosotros no podemos meterle, es de ellos son los que contratan, quién tuviera que darles el mantenimiento de ese tipo. Nosotros nada más nos encargamos de lo que es quitar la hierba, la basura y procuran a muchos no tocar ese tipo de tumbas y cualquier otra (...) La realidad es que no el personal de nosotros no está obligado a darle mantenimiento a una tumba”.

Dijo que la dirección cuenta con un programa de mantenimiento anual y de ahí se van repartiendo las actividades para mantener en buen estado los camposantos.

Sobre ampliaciones, Rosas Ojeda recordó que se construyeron más gavetas en el panteón de Santa Teresa, en el de la Virgen de la Luz y en el panteón de La Concepción, lo que garantizará tener espacios para lo que resta del año y el siguiente.