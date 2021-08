PAN pidió a Jorge N. no rendir protesta como diputado por denuncia de violación

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex). Román Cifuentes Negrete, dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Guanajuato, manifestó que luego de que conocieron la denuncia que había en contra de Jorge N. por ser acusado como presunto autor del delito de violación, el instituto político le pidió no rendir protesta como diputado federal, para que pudiera llevarse a cabo una investigación objetiva sobre este hecho.

Román Cifuentes dijo que con independencia del respeto a la presunción de inocencia, el partido determinó que fuera el suplente de Jorge N. quien rindiera protesta, para que las autoridades encargadas del caso puedan aclarar su situación.

Local Inicia audiencia en contra de Jorge N. por presunta violación

“Es un tema muy delicado, muy grave y nosotros tenemos que ser congruentes con lo que hemos manifestado y señalado en Acción Nacional, tenemos que ser nosotros conscientes de que se tiene que aplicar la ley, de que se tiene aplicar el marco normativo y que se tiene que investigar lo que hoy se está señalando".

“Nosotros al tener conocimiento en una primera instancia, fuimos los primeros en pedirle al diputado electo que no se presentara a rendir protesta, nosotros le solicitamos que lo más consciente y lo más responsable es que se acercara a las autoridades a aclarar su situación y enfrentara esta situación por la cual se le está señalando y aun y cuando opera el principio de presunción de inocencia nosotros le hemos pedido que no tome protesta para que no exista ningún impedimento en razón de cargo, de fuero o de ningún tipo y se lleven a cabo las investigaciones como lo marca la ley, sea tanto para la procuración de justicia como para la impartición de justicia y esa es nuestra postura”, dijo Román Cifuentes, a través de un video.

Por ello, el domingo pasado quien rindió protesta fue el diputado suplente de Jorge N., Salvador Torres Vargas, como fue confirmado también por Organización Editorial Mexicana.

El líder panista informó que estarán atentos a la información que brinde la Fiscalía General del Estado respecto al caso.