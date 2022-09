PAN no teme a alianza entre Ricardo Sheffield y Mauricio Hernández

“Yo veo que están en una desunión al interior de Morena, yo veo que traen un desastre hacia el interior de su propio partido, pero eso no nos preocupa, al contrario. Sabemos que Guanajuato y los guanajuatenses no se dejan engañar por estas dos personas, ni por Sheffield, ni por el súper delegado Mauricio Hernández”, así lo mencionó el dirigente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, Eduardo López Mares, al ser cuestionado sobre su opinión de la alianza.

Dicha alianza entre el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), Ricardo Sheffield y el Súper Delegado, Mauricio Hernández, fue dada a conocer días atrás, sin embargo, para el Partido de Acción Nacional (PAN) estatal, solo representa que se tomaron las riendas del interior del partido Morena.

“Ojalá el procurador de la Profeco tenga tiempo de hacer su chamba lo vemos medio, pues flojo en su tema, lo vemos medio lento en el actuar, en la defensa a la gente, que consume productos no lo vemos actuando”, señaló López Mares.

Además el titular del comité directivo, recalcó que Sheffield ha perdido al momento de enfrentarse a Acción Nacional, donde dio como ejemplo que la última vez que perdió como candidato para alcalde en contra de Alejandra Gutiérrez.

“Por lo que veo los Morenistas no entendieron el mensaje que mandó Acción Nacional y sé que van a volver a perder con este señor con Sheffield, entonces no nos preocupa la verdad”, aseguró Eduardo López.

También aprovechó para darle la bienvenida a Adriana Guzmán, presidenta electa de Morena, a quien le brindó saludos y mencionó que PAN espera que ella sea respetuosa de las leyes electorales, así como que respete los tiempos que marcan los órganos que rigen los procesos y las normativas existentes.

“Le damos la bienvenida a Adriana Guzmán, el mayor de los éxitos dentro de la vida democrática que rigen en los partidos políticos”, señaló.

INFORME DE MENTIRAS

Por otra parte, el dirigente estatal aseguró que el comité analizó el informe de Andrés Manuel López Obrador, donde lo señaló como “un informe lleno de mentiras”.

“Luego de que analizamos este informe podemos concluir que fue todo menos un ejercicio honesto o un ejercicio de rendición de cuentas, hoy hay dos realidades que se viven en el país, la realidad del presidente y sus mañaneras, y la realidad que estamos enfrentando cada uno de las y los mexicanos, la realidad de México hoy contrasta con la propaganda del cuarto informe triunfalista del Gobierno de la República, son cuatro años sin cumplir y se le está acabando el tiempo a López Obrador”, comentó.

Señaló que México lleva cuatro años de retrocesos, así como de inseguridad y violencia, además informó que el país suma los 3.8 millones de mexicanos y mexicanas que viven en la pobreza.

“Pero eso sí hay mucha propaganda gubernamental, hay muchas mentiras del gobierno federal sobre la verdadera realidad de nuestro país, la violencia de los grupos criminales se está expandiendo por todo el territorio nacional, y esto es debido a la incompetencia, a la complicidad de este gobierno federal, que ha permitido muchos homicidios, muchos feminicidios, el narcomenudeo, la trata de personas y la desaparición forzada de las mismas”, agregó.

El dirigente comentó que de enero a julio de este año, ya suman 18 mil 93 homicidios dolosos; lo que convierte a Julio en el segundo mes más violento del 2022, además que 11 mujeres son asesinadas cada día, 100 mil personas desaparecidas en México, que se traduce a más de 31 mil en este sexenio y 35 periodistas asesinados.

“Si se compara este número de homicidios dolosos, culposos y feminicidios en los primeros tres años de sexenio anteriores, López Obrador se llega a la cifra más alta en los 26 años, es decir 36% en comparación con los tres primeros años del sexenio de Peña Nieto, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública”, dijo López Mares.

Mientras que en materia económica, el dirigente aseguró que siete de cada 10 hogares, las familias sufren para comprar alimentos, además que sufren por conseguir el servicio de productos básicos.

“La promesa que nos hizo López Obrador era crecer el 4% anual, pero la realidad es otra, solamente tenemos apenas un crecimiento casi del 1% y también prometió crear dos millones de empleos en nueve meses y la realidad hoy es que estamos rondando los 2 millones de nuevas personas desempleadas, es decir, 14.5 millones de personas sin empleo. Hoy tenemos la inflación más alta en los últimos 22 años, la tortilla aumentó de precio casi el 20% desde diciembre del 2021 a la fecha, mientras que los demás productos de la canasta básica, el alza está entre el 11 y 12%. Incluso llega hasta el 73% en el caso del aguacate, México hoy se ha convertido en un país de mentiras, no ha podido bajar la violencia, no pudo vender el avión presidencial, no ha podido bajar el litro de la gasolina que nos habían prometido que iba a estar en 10 pesos y hoy que ronda por encima de los 21 o 22 pesos”, explicó.

“El crecimiento económico del 4% promedio anual frente a la inflación más alta en 22 años, no pudo López Obrador porque sigue endeudando al país, creó un sistema de salud que nos había dicho que iba a ser de primer mundo, eso fue falso educación de calidad, tampoco y mucho menos acabar con la corrupción; la falta de resultados de este gobierno, también se refleja en la salud, pues además hay falta de medicinas en los hospitales públicos y para los niños con cáncer se les quitó todo apoyo, tampoco hay indicios de cuándo se va a lograr la eficiencia en todo el sistema de salud”, finalizó López Mares.