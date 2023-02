PAN está bajo una “burocracia dorada”: Justino Arriaga

El diputado ex panista Justino Arriaga arremetió contra líderes blanquiazules tras aparecer en su primer evento público como militante de Morena en Guanajuato. Dijo que el PAN está bajo una burocracia dorada que controla la nómina.

Este lunes salió acompañado de la presidenta de Morena en la entidad, Adriana Guzmán, para fijar la postura del por qué decidió el cambió que causó polémica y descontento entre sus ex compañeros de bancada.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“Es un partido burocratizado donde tienen el control de una nómina, están sólo los que están dentro de esta burocracia dorada, son los que pueden de alguna manera tener un desarrollo político en Guanajuato y yo no estoy de acuerdo con ello”, dijo.

Justino Arriaga dio a conocer la noticia la semana pasada tras 24 años de ser militante del PAN en Guanajuato donde obtuvo varias diputaciones y la presidencia municipal de Salamanca.

Señaló que su cambio no se debe a una negociación en lo oscurito, pero no descartó la posibilidad de que si en un futuro sale una oportunidad la pueda tomar.

“Yo vengo a sumar, no vengo por ningún cargo público ni una candidatura pactada ni mucho menos, por supuesto que no, vengo a trabajar y el día de mañana por supuesto tampoco me cierro las puertas para continuar una carrera política, pero si no hay trabajo en Cámara de Diputados y en tierra, pues entonces yo me estaría cerrando las puertas, entonces esa respuesta es muy clara, no hay negociación de ningún tipo con ningún actor político ni federal ni local para mi ingreso al movimiento”, agregó.

Local Panistas deciden futuro de Guanajuato en consulta interna

En la misma rueda de prensa que se llevó a cabo en León también se presentó a otras regidoras que decidieron cambiar de partido del PAN a Morena como Tere Saavedra, regidora de Valle de Santiago, Mary Cruz Mata, regidora de Cortazar y Anaís Romero ex directora del DIF en San Diego de la Unión y ex militante del PAN en Dolores Hidalgo.

Justino Arriaga además arremetió contra el líder del partido, Eduardo López Mares, dijo que es un presidente de “chocolate”.

Por su parte, Eduardo López Mares dijo que Justino ya no era respaldado por el PAN y que le dolió haber perdido elecciones internas. Comentó que su salida no afecta, al contrario, limpia la imagen del partido que Arriaga les generaba en la opinión pública.

#Entérate 🧐 | Durante su primera rueda de prensa arropado por #Morena Guanajuato, Justino Arriaga, dijo que es de "sabios cambiar de opinión" porque no quiere estar "agachado en un rincón".



📹 Christian Rendón | El Sol de León



👉 https://t.co/iB8KJ51JBM pic.twitter.com/ECU9K6gya7 — El Sol de León (@soldleon) February 7, 2023

“Eso debería de darle vergüenza, vergüenza que el partido Acción Nacional le dio oportunidad de ser presidente municipal, le dio oportunidad de ser tres veces diputado federal aun así dice todo eso, vergüenza debería de darle. En cuanto a lo que comenta él, a lo que argumenta yo si quiero decir que no nos parece, no nos merece mayor comentario, ya no pertenece a Acción Nacional desde al día siguiente en que presentó su denuncia ya no es militante”, comentó.

Por su parte, el delegado federal de Programas Integrales para el Desarrollo en Guanajuato Mauricio Hernández, dijo que el cambio de Justino Arriaga no debe de sorprender ya que la política no es inmutable porque tiene cambios y transformaciones.