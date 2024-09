PAN debe depurarse para sacar a los traidores: Diego Sinhue

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, aseguró que luego de que el senador Miguel Ángel Yunes Márquez, quien llegó a esta posición abanderado por el Partido Acción Nacional, diera su voto a favor de la Reforma Judicial y con ello ésta quedó aprobada, es momento de que el partido haga una real depuración y sólo se queden aquellas personas que comulguen con los principios panistas.





El gobernador de Guanajuato manifestó que espera que los alcances de la Reforma Judicial no sean perjudiciales, pero dijo que todo ello le parece un retroceso en las conquistas y libertades ganadas.





Diego Sinhue Rodríguez Vallejo calificó como un retroceso institucional la aprobación de la Reforma Judicial y dijo que es lamentable que el voto definitivo haya sido dado por una persona que llegó por el PAN al Senado, pero dejó en claro que él no representa al partido, aunque sí lo dejó mal parado.

“Esto afecta al PAN, pero Yunes no es el PAN, lamentablemente el PAN se hizo llegar de mucha gente que no estaban convencida de los principios de Acción Nacional, yo creo que es un buen momento para limpiar a toda esa gente que no cree en el PAN y que han estado ahí por conveniencia”, comentó.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo refirió que durante la noche del miércoles hubo sesión de la Comisión Permanente, en donde se acordó expulsar a Miguel Ángel Yunes Márquez y refirió que es momento de un análisis a conciencia de lo que viene al partido.

Respecto a la postura de Yunes Márquez, quien advirtió que apelaría su expulsión del PAN, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo sentenció: “eso es ya no tener vergüenza”.

““La aprobación de la reforma al Poder Judicial es un retroceso institucional, esperemos a ver cómo se aplica está ley, la están aprobando en los congresos de los Estados, pero esperemos a ver cómo se procesa”.

La reforma al Poder Judicial de la Federación fue aprobada en la madrugada del pasado miércoles 11 de septiembre, tras el voto que le dio el senador veracruzano Miguel Ángel Yunes Márquez a favor, con lo cual Morena obtuvo la mayoría necesaria para lograr que ésta fuese aceptada.

Esto ha provocado un rechazo de múltiples sectores de la sociedad, debido a que consideran que habrá afectaciones en varios sectores, como los económicos, en el Estado de Derecho, aplicación de justicia y seguridad en las inversiones.