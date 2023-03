PAN debe de respetar al PRI y aceptar alianza contra Morena: Primo Quiroz

León, Gto., (OEM-Infomex).- Para el priista Primo Quiroz, el PAN de Guanajuato debe respetar al Revolucionario Institucional y aceptar alianza para derrotar a Morena en todos los municipios y diputaciones, pues lo que está en juego es el proyecto llamado México.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“Esa fue la tontería que dijo el presidente de ese partido verdad, quisiera verlo y recordarle muchas cosas, ellos no están porque ellos hayan ganado, sino que se los regaló Salinas de Gortari, la alianza debe de ser porque no hay que anteponer ahorita los partidos al problema más importante, el partido debe ser México ahorita, debe ser León, debe ser Guanajuato y por consiguiente México, ahorita somos ellos contra todos los demás y si no lo hacemos así ni echándole el montón les ganamos sino nos organizamos”.

“Que respeten primero a todos los partidos contrarios, que los respeten y los tomen en cuenta hay muchos priistas valiosos que muy bien pueden servir, mejor que ellos, tienen que ser inteligentes y sobre todo anteponer a México”, dijo Primo Quiroz, quien tiene más de 50 años como militante del PRI en León.

Sin embargo, lamentó que en el PRI de Guanajuato no haya reacción, ni liderazgos, pues no se ha trabajado y es tarde para elegir candidatos.

“Es lamentable que este hombre (AMLO) está acabando el país, yo creo que están mal, no hay ni reacción siquiera, hay falta de liderazgos, falta de acciones los pocos lugares que tenemos en el ayuntamiento, a nivel nacional es lo peor que ha habido, no me representan a mí en cuanto “Alito”, igual la dirigencia estatal aquí, no representan, estamos muy tarde”.

Reconoció que existen destellos de liderazgos que buscan recuperar la fuerza del PRI como Beatriz Paredes quien estuvo en León.

“Son señales de que se está trabajando, no con la representatividad del PRI porque nadie quiere al señor que está en la dirigencia nacional, está muy claro que el PRI es su agarradera para que no lo metan al bote, pero sí necesitamos reaccionar, y nosotros aquí hay que esperar, los que creemos en el PRI como un partido de instituciones tenemos que estar al frente con nuestra dirigencia municipal, con líderes como Beatriz Paredes muchos si estamos dispuestos a trabajar”, enfatizó.

Entre los líderes que pueden despertar al PRI mencionó que además de Beatriz, están Enrique de la Madrid, José Ángel Gurría y José Meade, “con esas tres personas, son los mejores mexicanos para que toda la alianza los apoyemos”.

Sobre el gobierno panista de Guanajuato, mencionó que está decayendo mucho por la inseguridad, “es un tema que el gobierno del estado y desde anteriores gobernadores, no han atendido como debe ser y aquí está el estado más inseguro”, concluyó.