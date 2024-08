PAN de Guanajuato debe abrirse a la democracia: Alcantar

León, Gto..- Rolando Alcantar Rojas, diputado local en el Congreso del Estado de Guanajuato, declaró que el PAN debe elegir su próximo dirigente estatal a través del voto.

Agregó que los panistas ya no desean que siga eligiendo a su dirigente estatal y al secretario del partido a través de unos cuantos integrantes del Consejo Estatal, ya que se deja fuera a la militancia de la oportunidad de emitir su voto.

Asimismo, dijo que son buenas las posibles candidaturas del diputado local Aldo Márquez, de la senadora Alejandra Reynoso y de la dirigente municipal de León, Pilar Ortega.

“Todos mis compañeros panistas me parecen buenos perfiles, yo sí creo y lo tengo que decir claro, debe de haber un proceso democrático tal cual como está planteado en los estatutos, es decir que se tiene que hacer un proceso por el método ordinario, que la militancia de Acción Nacional sea quien elija directamente, no debe de ser por el método extraordinario que es a través de un reducido grupo que integran el Consejo Estatal del PAN, eso ya no debería de pasar”.

Rolando negó tener interés por apuntarse para competir por la dirigencia estatal del partido, pues acaba de ser elegido por los leoneses como diputado local y no ve viable ahora buscar un nuevo cargo, ni tampoco dobletear, pues ambos cargos implican tiempo.

“Quien llegue al Comité Directivo Estatal tiene que dedicarse de tiempo completo al partido, la verdad es que ahí hemos tenido muchas debilidades, no puede estar en dos cargos a la vez, dobleteando, eso sí creo que tenemos que cuidarlo muchísimo para cualquiera de nuestros compañeros que lo quieren hacer, creo que lo tenemos que tomar con mucha seriedad”, dijo.

Sobre la reflexión de los panistas al interior del partido luego de los resultados de las pasadas elecciones, señaló que el tema fue acordado a nivel nacional y es necesario un período de reflexión y de análisis.

“Debe de hacerse de manera ordenada, como se está planteando, y a partir de ahí entonces hacer el proceso de renovación del Comité Directivo Estatal, tuvimos que entender muy bien lo que nos están diciendo la sociedad”, concluyó.