PAN aprueba freno de IEEG a Bárbara Botello para diputación plurinominal

León, Gto. Eduardo López Mares, dirigente del Partido Acción Nacional en el estado de Guanajuato, celebró que el Instituto Electoral haya negado el registro de Bárbara Botello como diputada plurinominal por Morena, debido a que no es parte de los grupos minoritarios indígenas del estado.

Defendió el trabajo de los consejeros del Instituto Electoral del Estado, debido a que se aplicó la ley, y agregó que es falso que exista violencia política en contra de la ex alcaldesa del PRI, por parte del instituto.

“Es falso que haya violencia, hoy por hoy los partidos políticos no podemos estar yendo más allá de la propia ley, la cual señala que tenemos que garantizar la participación de grupos vulnerables, no de gente que pretenda hacerse pasar por un grupo vulnerable”, dijo el político.

Bárbara Botello señaló que demandará al organismo electoral del estado debido a que no le aprobaron sus documentos para ser diputada local plurinominal, representante de pueblos indígenas.

Asimismo, López Mares lamentó que Morena y sus partidos aliados hayan caído en la simulación de sus candidatos, pues muchos no pertenecen a los grupos de minorías como la Comunidad LGBT, indígenas y discapacitados.

“Yo creo que el Instituto Electoral está en su papel de poner orden a los partidos políticos, de poner orden a quienes quieren ser a toda costa diputados. Lo que nosotros decimos es que en caso de que se vuelva a dar un caso similar, vamos a impugnar, porque no se trata de sorprender a la autoridad, sino al contrario, lo que tenemos que hacer es que debemos darle lugar a quienes sí son grupos vulnerables, no a quién esté simulando”, comentó.

En rueda de Prensa del PAN estatal, Emmanuel Jaime Barrientos, representante del Partido Acción Nacional ante el IEEG y el INE, también habló sobre la ventaja que pretendía tomar Morena sin respetar las normas y las leyes, con la fallida intención de Bárbara Botello de ser postulada en una fórmula indígena.

“Un grito que se dio ayer en el mitin, fue: ‘fuera Morena’. Justamente por esas conductas que a la gente no les gustan. Están cansados de que Morena esté pretendiendo tomar ventajas, acciones, brincándose las normas, las leyes, queriendo hacer esta postulación en dos sentidos malos. Cualquier persona tiene derecho a auto adscribirse a algún grupo vulnerable, en este caso los indígenas, eso no está mal. Lo que está muy mal es que lo haya querido hacer presentado documentos de autoridades que no tiene esa calidad de autoridades indígenas”.

Finalmente el presidente estatal del PAN, destacó que Morena corrigió su lista de candidatos y presentó a representantes de los pueblos indígenas en el estado.