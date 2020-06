Padres solteros, un sector invisible

En el estado, 42 mil hombres viven solos con sus hijos. Son los padres solteros, un sector que pasa desapercibido, a pesar de que pasan las mismas o hasta más complicaciones que una madre soltera, principalmente porque no hay políticas públicas o apoyos encaminados para ellos.

En junio de 2018, Esteban Montes Labra llegó de madrugada a su casa. Tuvo que doblar turno, pues así se lo exigieron en su empresa. Cuando prendió el foco de la cocina, vio una carta en una repisa, donde su ahora exesposa le decía que se iba, que lo dejaba, que se había llevado el carro, una pantalla y el estéreo y que además le dejaba a su hijo Santiago, para que se hiciera cargo de él.

Como Esteban, en Guanajuato, de acuerdo con el Consejo Nacional de Población, hay siete mil 980 hombres que fueron abandonados por sus esposas y ahora se hacen cargo ellos mismos de sus hijos.

Además, hay 18 mil 60 hombres que se hacen cargo ellos solos de sus hijos, debido a que su pareja falleció y ahora son viudos.

En tanto, mil 600 hombres ganaron un juicio a sus parejas para quedarse con la patria potestad de sus hijos, algo que es bastante complicado, pues de acuerdo con datos del Registro Civil de Guanajuato proporcionados a través de una solicitud de acceso a la información, 93% de los casos donde se pelea una patria potestad, el fallo es a favor de la mujer.

Desde que Esteban fue abandonado por su esposa, ha tenido que sortear varios retos, pues antes de la cuarentena tuvo que pedir cambio de turno en su trabajo y poder laborar en el vespertino, para poder llevar a su hijo a la guardería. Ahora que no hay guarderías, Esteban tiene que pedirle a sus padres que le cuiden a Santiago mientras él labora de las cuatro de la tarde a las 12 de la noche.

Sus fines de semana tiene que hacerlos rendir, pues es cuando aprovecha para hacer el aseo de su casa, estar con su hijo descansar de la larga jornada de trabajo; para Esteban, no hay momento para poder salir a divertirse con sus amigos, eso quedó atrás o bien, comprende que eso sucede cada mes, cuando hay oportunidad.

“En México estamos acostumbrados a conocer historias de que quien abandona es el papá, a mí me han cuestionado mis amigos, mi familia que por qué me quedé con el niño, pero lo que hice fue enfrentarlo.

“Me han preguntado que por qué no me he vuelto a casar, me han dicho que vaya a los DIF a solicitar apoyos, pero ya fui y no hay para uno como hombre, es muy complicado y tiene uno que vivir así, asimilando y adaptándose a todo”, dijo Esteban.

En Guanajuato, según el Inegi 73% de los hogares la cabeza de familia es un hombre y 27% lo es una mujer.

“Sí es muy desigual el trato para un padre y para una madre, hasta en el Día del Padre lo vemos, no hay un día específico, es el tercer domingo de junio y cuando caiga se celebra, cuando para el Día de la Madre hay uno en específico, pero sí el papel del papá ha sido olvidado, poco valorado, incluso menos favorecido que el de la mujer”, se lamenta Esteban.

