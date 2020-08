Padres de familia se tendrán que adaptar a los horarios de educación por televisión

Este 24 de agosto próximo comenzará la modalidad remota “Aprende en Casa”, diseñada por la Secretaría de Educación Pública en todo el territorio mexicano y a la par de la implementación de un nuevo sistema, adecuaciones en los padres de familia para poder atender los horarios de las clases de preescolar, primaria y secundaria.

Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación de la federación (SEP), afirmó en el anuncio de los horarios de clases ayudados por las cadenas nacionales de televisión gratuita, al menos 30 millones de niños estarían tomando estas nuevas formas de educación.

Las clases a nivel nacional serán transmitidas por el aparato de la TV, internet y para regiones lejanas y comunidades indígenas podrán acceder sintonizándolas por diversas frecuencias de radio en el país.

Sin duda para los padres de familia será un reto el poder alternar la nueva vida que ha traído el Coronavirus y las actividades laborales de cada adulto, pues tomando en cuenta que ya en muchos casos el “home office” en algunos casos ya está terminando.

Además que en muchos de los casos las condiciones económicas no ayudan para poder tener a la mano todos los apoyos que la tecnología pudiera tener y hacer más fácil este cambio en la educación de millones de niños.

Salimos a las calles de la ciudad de León para preguntar el cómo afrontarán esta nueva modalidad en la educación nacional para el sector público claro está, y que tendrá que hacer para que sus pequeños tomen los cursos.

Inicial y Preescolar

En este caso los horarios serán de las 7 de la mañana a las 9 de la mañana con una pausa activa de lunes a viernes, algo complicado pues es el inicio del día y ajetreo para muchos para salir de casa camino al trabajo.

“Va a ser complicado, voy a tener que levantarlo temprano, es muy temprano a las 7 cuando los kinders empiezan normalmente a las 9 de la mañana, lo voy a tener que levantar a las 6 de la mañana para primero despertarlo, porque es complicado, cambiarlo y ponerlo a ver las clases; yo ahorita no estoy trabajando lo voy a poder ayudar en las clases”, indicó Magda vecina de Los Olivos.

Para el área de primaria las clases se dividen en grados, para primero y segundo año, las clases comenzarán a las 9 de la mañana con dos pausas activas en las clases y concluirán a las 13 horas de lunes a viernes, en este caso, el lunes el horario se extiende de las 17 a las 18 horas para ver la asignatura de Formación Cívica y Ética.

“Pues lo bueno que a mí me ayuda mi mamá en cuidarlo y puedo salir a trabajar temprano, ella me va a echar la mano, con las clases en la televisión y al estar al pendiente que esté atentos a las clases; va en segundo grado”, dijo Celia.

Los programas televisivos para las clases de 3ro y 4to de primaria arrancarán de lunes a viernes a las 10 de la mañana y finalizarán a las 14 horas, también con dos pausas activas, los martes y jueves Historia y el miércoles Formación Cívica y Ética en horario de 5 a 6 de la tarde.

“Ya no ocupa tanto de mí para la tecnología, puede prender la tele y poner el canal que quiera; lo malo es que tenemos que salir a trabajar y se queda solo o con la abuela, ahí es donde vamos a batallar para que esté atento y no se esté haciendo tonto viendo el celular y no las clases, va a ser difícil y más si no le llaman la atención mantenerlos tanto rato viendo las clases”, dijo Martina recepcionista.

El siguiente peldaño lo van a ocupar las clases de quinto y sexto grado de primaria a comenzar en horario de las 11 de la mañana y terminar a las 15 horas los cinco días hábiles y el viernes de las 5 a las 6 de la tarde Formación Cívica y Ética.

“Los chavos a esta edad, la mayoría son muy buenos para la tecnología o al menos saben más que uno para moverle; me tengo que salir a trabajar y no puedo estar mucho al pendiente de las clases, le dejo comida o me lo cuida mi hermana que la despidieron por esto del Coronavirus y ahí sé que está al pendiente, pero cuando llego de trabajar trató de revisar las actividades de la escuela y ahora más que no lo puedo atender pues ya estamos regresando a trabajar”, indicó María.

En secundaria los horarios serán vespertinos y matutinos alternados entre los tres grados, para primero de las 4 a las 7 de la tarde y reanudan de las 21:30 a las 00:00, para segundo grado comenzarán a las 8 de la mañana y el primer intervalo concluiría a las 11 am, para retomar cursos de 6:30 a 9:30 de la noche.

Para tercer grado de secundaria, darían inicio de las 10:30 a las 13:30, con pausa para reiniciar a las 15 horas y terminar a las 18 horas de lunes a viernes, en los dos niveles incluidos en este reporte al menos hasta que las clases puedan ser presenciales de nueva cuenta.

“Para los de secundaria lo complicado va a ser tenerlos atentos en las clases y horarios tan separados; yo al menos mí muchacha tiene 14 años, va en tercero no es tan desastrosilla; ya ve que los jóvenes son medios complicados hoy en día. Está en los papas no dejar de apoyarlos y estar al pendiente, pues no sabemos quë va a pasar en la educación pública, que tal que no regresan hasta enero, ya tienen un año perdido, es la única herencia que les vamos a dejar la educación”, Frida.

Maestros ¿Cuál será su función?

Desde la óptica pedagógica los maestros de los niveles básicos de aprendizaje tendrán que dar seguimiento y suplemento a las clases que serán transmitidas por los canales más recurrentes de la televisión abierta, cuál es su función.

“Que muchas de las cosas que ustedes van a hacer para iniciar el ciclo escolar, es la educación del futuro, la forma en que se relacionen con sus alumnas y alumnos a distancia, la forma en que logren crear grupos para que se comuniquen entre sí “.

“La forma en que les siembren retos todos los días para que no vean el trabajo después como una tarea, si no como una oportunidad de descubrir; van a ser guías del aprendizaje del alumno; lejos quedaron esas clases de pararse frente al grupo y hacer un dictado”, señaló Esteban Moctezuma Barragán secretario de educación pública.