Padres de familia dicen no a clases presenciales

León, Gto.- Padres de familia de León, dicen no al regreso de sus hijos a las aulas, argumentaron que no existen las debidas condiciones de salud para los estudiantes que cursan la educación privada. Podría ser en el mes de agosto o bien se dijeron dispuestos a esperar hasta el mes de enero del 2022.

El regreso a clases no es Correcto

No es el momento para que los niños regresen a las aulas, fue lo dicho por Rosario Rocha ama de casa madre y tía de estudiantes en primaria y secundaria. En honor a la verdad algunos niños aún no se acoplan al modelo de educación en línea, pero esto no quiere decir que la solución es enviarlos a las escuelas, agregó.

Vecina de la colonia Puerta Dorada platicó “no es correcto el regresar, es una medida equivocada, además de representar un riesgo bastante elevado, pues continúan presentes los contagios y de enviarlos a clases a las aulas se corre el riesgo de agravar el panorama en contagios de Covid-19 que se tiene en León, es más adecuado que continúen clases en línea".

Para Agosto o el próximo año, no importa

De acuerdo a lo dicho por Adriana Gómez y Adriana González, “no es el momento adecuado, estamos en contra y si no se da en el mes de agosto de este año y se pasa para el próximo 2022 , no importa al final siguen los niños siguen aprendiendo”.

En nuestro caso estamos en contra de que regresen, no es conveniente, muchos han dicho que los estudiantes no aprenden, yo creo que si lo hacen pero también depende de los papas apoyar al hijo, debemos de recordar que nuestros hijos, primero no quería la escuela y ahora hasta suplican por estar en las aulas, propiciado por el encierro, al no convivir con sus compañeros y maestros.

No, nos pueden obligar

Martha Elena Soria, respondió tajante “no, mis hijos no van a ser obligados a ir a la escuela por decisiones de unos cuantos, debemos de esperar que el estado nos dé la indicación de estar en el mejor panorama de salud, en referencia a la pandemia”.

Los tengo en educación privada para que sean mejor atendidos, al menor yo no conozco un solo padre de familia que esté de acuerdo en enviar su hijo a infectarse de Covid al estar encerrado en un aula de clases, no existen las condiciones necesarias y pese a protocolos, los estudiantes pueden contagiarse en otros sitios y propagar la enfermedad en sus compañeros o al menos debe de ser todo muy bien informado.