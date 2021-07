Padecen librerías estragos de pandemia

León, Gto.- Luego de meses sin tener ventas de libros, no sólo debido a la pandemia, sino que los niños aún no regresan a clases la misma situación y a desde hace tiempo muchos estudiantes prefieren las lecturas en línea, los gastos fijos en los negocios de las librerías de la Zona Centro siguen corriendo, por lo que en algunas sus propietarios han despedido gente, otras ha considerado cerrar sus cortinas y unas más se mantienen gracias a la venta de otros productos.

Mary Valadez, dependienta de una librería de la zona comentó que desde que comenzó la pandemia no hay ventas, pues no hay movimiento de niños, papás “apenas estoy cotizando esta lista, es la primera que tengo en muchos meses y todavía no sé si de verdad la surtan”.

Dijo que las ventas bajaron, pero además no pueden invertir en mercancía nueva porque la anterior no se vende. Por tal motivo tiene promociones de libros de matemáticas, fábulas y otros los venden hasta en $50.00 pesos.

“No hay nada de venta de libro de texto, puros libros de ediciones atrasadas y de lectura rápida; los compran las personas mayores o muchachos que les gusta la lectura”, explicó la empleada a cuyas dos compañeras las despidieron.

Reconoció que los gastos fijos siguen como Seguro Social, agua, luz, teléfono, internet y no hay entradas, la dueña y la encargada ya quieren cerrar debido a esta difícil situación.

“Uno tiene necesidad de trabajar, esperamos que ahora sí entren los niños a la escuela porque ellos son los que mueven el comercio en general, desde zapatos, mochilas, ropa, útiles y pasaje. Esto es una cadenita”, compartió.



Blanca Bolaños, encargada de la librería El Patrocinio de María, comentó que se reactivaron sus ventas en 20%, pero no en libros, sino en otros productos como los de índole religiosa y en su caso no han tenido que despedir gente.

“Lo religioso se ha vendido un poco más porque con la enfermedad todos nos acercamos a Dios, pero aun así no se vende al 100%”, lamentó.

Espera que se reactive la economía, por lo que también espera que los niños entren a clases y que el gobierno vacune a los preparatorianos y a los pequeños, a fin de que estén protegidos, sería bueno que regresen unos días presencial y otros virtual, con los protocolos sanitarios y que el gobierno apoye para estén protegidos.

“Se venden pocos libros de interés general porque la economía no está para comprar, porque mucha gente fue despedida de sus empleos “hay prioridades y la gente lo que quiere es comer y tú sabes que los gastos de la casa no esperan, a muchos les bajaron su sueldo otros perdieron sus empleos, ahorita lo importante es subsistir”, concluyó.