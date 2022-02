Pabellón Marca Guanajuato luce con stands solos y pocos compradores

León Gto.- Con stands solos y pocos compradores, así lució el Pabellón Marca Guanajuato, durante su último día de Feria.

Al recorrer sus pasillos, los visitantes se encontraban con algunos espacios solos, que pertenecieron a aquellos artesanos que decidieron no quedarse un día más, luego de una larga y difícil jornada de trabajo.

"Yo vine a comprar unas cosas que me habían gustado, ahorita me entero que el lugar donde los vi ya no está, ni modo, eso nos pasa por confiarnos", comentó Claudia Angélica.

Incluso, algunos locatarios fueron reacomodados para llenar los huecos de las entradas del pabellón, ya que muchos lugares fueron desocupados desde ayer por la noche.