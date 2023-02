Oviedo mantiene su aspiración por la gubernatura de Guanajuato

CELAYA, Gto. (OEM-Informex).- El secretario de Desarrollo Social y Humano del Estado, Jesús Oviedo Herrera, dijo que mientras no haya un método de elección para la candidata o candidato a la gubernatura por el PAN, y que determine si es mujer o hombre, él sigue con sus aspiraciones de ser el candidato por su partido.





Oviedo Herrera señaló que, de que para las próximas elecciones tiene que ser una mujer la candidata, fue una expresión del presidente nacional del PAN Marko Cortés; "y eso se tiene que definir en el partido, donde se tiene que valorar las condiciones, los alcances y, en función de la experiencia que el partido tiene, se tiene que tomar la mejor decisión y eso es lo que debemos de estar pensando todos los panistas, para que el partido mantenga el rating, la forma de trabajar y obtener resultados positivos".





Sobre si se ha descartado con lo dicho por el presidente nacional de su partido, Jesús Oviedo dijo: "ahí estamos, nunca hemos dicho que no, si es una declaración, pero no es una situación que hoy en día esté dada en sí, estamos pues ahí".

Aunque el funcionario estatal recalcó que, por el momento, su prioridad es atender la Secretaría, resolver las necesidades que se puedan de los guanajuatenses, y la encomienda que le dio el gobernador Diego Sinhue, que es trabajar por los más necesitados y eso siempre ha sido, y ser el candidato a cualquiera le satisface.

El secretario mencionó que, por el momento, no quiere distraerse en otra cosa que no sea su trabajo. Sobre si es por elección interna la candidata o candidato, dijo que el partido tiene diferentes formas y todos los panistas lo saben y de acuerdo a los tiempos.

Sobre si Guanajuato está preparado para que una mujer gobierne el estado señaló: "no sé por qué se hace esa pregunta, porque yo creo que realmente hay mujeres muy capaces, con decisión y talento, por eso cuando se hace esa pregunta no me gusta que la hagan, porque claro que hay mujeres muy capaces en el estado y a nivel nacional, hay capacidad de la mujeres, así como también de los hombres, que así como se pueden equivocar una mujer también se puede equivocar, por eso, esa parte no se tiene que estar cuestionando".





La decisión que tome el partido, Jesús Oviedo Herrera se sumará al proyecto, porque tiene la convicción de ser panista, entender los criterios y los reglamentos de cómo se definen las cosas, y todos los panistas deben entender que la decisión que le convenga al partido y tome, se debe de apoyar, porque a veces las cosas son favorables y a veces no, en lo particular y no se puede pensar que siempre se tienen el viento a su favor.

Sobre las mujeres que han sonado para la posible candidatura dijo que, “en lo personal puedo opinar, porque a todas las conozco y con todas he trabajado y todas tienen empuje y todas tienen capacidad”.

VA AL VIAJE

En cuanto a su participación en el viaje a Singapur, Jesús Oviedo resaltó que va a conocer el desarrollo de un país exitoso, conocer políticas y las bases para obtener el éxito que tiene y documentarlo.

Sobre la ausencia del gobernador Diego Sinhue, señaló que desconoce el motivo, solo sabe que van la alcaldesa de Irapuato, el alcalde de Celaya, y la secretaria de Gobierno Libia Denise García Muñoz Ledo.