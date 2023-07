Otro año más sin barda perimetral en Telesecundaria 765

León, Gto.- Otro año más la Telesecundaria No. 765 de la colonia San Isidro Labrador, no tendrá su barda perimetral que la libre de todo robo y vandalismo.

Andrea, es una joven de 14 años que va en segundo grado, dice que cada año las familias que viven cerca de la zona la cuidan para que los amantes de lo ajeno no se roben el cableado de luz o dañen el inmueble.

“Cuando regresamos de vacaciones siempre hay algo nuevo en esta escuela, que si no roban el cable de la luz, rompen las tarjas del W.C, o las bancas y vidrios. Si te fijas las bardas están grafiteadas pero a veces ya ni dan ganas de volver a pintar porque los chavo de la zona pitan los nombres de su crew (banda) como si fuera gran orgullo, no sabiendo que eso demuestra que no tienen educación y cultura”, comentó la estudiante.

“Una vecina estaba diciendo que en días pasados había un grupito de jóvenes dentro de las instalaciones y cuando les gritó que se salieran los chavos le gritaron cosas y se echaron a correr, la señora dijo que llevaban cosas en las manos pero no los pudo identificar”, indicó.

Fue en el año 2019 que a través de una denuncia ciudadana se informó que en ese año al menos cinco veces fue saqueada, se llevaron hasta las libretas de los alumnos y el café de las maestras.

Aunque los robos se han reportado al Número de Emergencias inmediatamente, cuando llegan los oficiales de la policía municipal ya no encuentran a los responsables.

Esta escuela ha es blanco fácil debido a que está ubicada en una zona cerril y no cuenta con una barda perimetral de ladrillo que la proteja, solamente tiene una malla ciclónica que también ha sido hurtada para venderla al fierro viejo.

Al encontrarse la escuela en una zona “despoblada” por mucho que los vecinos se pongan de acuerdo para cuidar el área de estudio es imposible estar todo el tiempo vigilando los salones. Los vecinos tienen identificado que las personas que llegan a vandalizar o robar, cometen los delitos en la madrugada, aprovechando que los habitantes duermen.