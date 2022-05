Orientan a familias y niños sobre diversidad sexual

León, Gto.- Con la finalidad de orientar en aspectos psicológicos y sexuales, a padres y menores de la diversidad sexual y de género, incluidas las infancias transgénero, este año la asociación civil Creciendo en Diversidad Humana A.C. (Yumana), ha atendido 50 casos, compartió la directora y fundadora de la misma, Mayra Borquez.

“Es una población no vista, en sus necesidades, derechos humanos, son discriminados por los primeros profesionistas que van, los psicólogos que no están preparados para atender a esta población, tampoco en la universidad les enseñan, no están capacitados”, explicó.

Dijo que una de las señales para detectar que los menores son trans es que buscan vestirse opuesto a su sexo biológico, quieren cambiar el nombre “que te digan yo no soy Lupita o soy José, que pidan desde chiquitos el cambio de nombre, por ejemplo si nacieron hembra piden su fiesta de vaqueros o directamente se los dicen a sus papás”.

Indicó que los niños(as) en situación transgénero pueden empezar a manifestarse desde los tres años hasta los 25 años debido a la vulnerabilidad y abandono que tienen.

Mayra Borquez mencionó que hace dos años buscó estadísticas e información acerca de los menores LGBTIQ+ se dio cuenta que no hay información real, tampoco en las escuelas hay atención para ellos.

Había instituciones enfocadas en adultos como el colectivo SERES A.C en Guanajuato capital, Chicas Biles en León, León Gay AC, pero no había una enfocada en menores.

Precisó que a nivel mundial alrededor de 13.6% es de diversidad sexual y de género, de esa 3% de esa población son trans.

Aseguró que por lo general los papás tratan de someter en vez de atender, hay terapias para cambiar la orientación sexual e identidad de género, que muchas veces las intentan hacer sacerdotes, grupos de autoayuda, psicólogos.

“Los padres deben guardar la calma porque ese es el pánico de los niños y de las niñas, que los dejen de querer, deben buscar ayuda profesional, que se acerquen a un sexólogo para que les explique qué vive el menor de edad, pero mientras tanto demostrarles amor en todo momento y hacerlos sentir que no vana a perderlo, pase lo que pase”, recomendó.

Expectativa de vida de 35 años

Mencionó que debido a la gran desinformación que hay, 70% de las personas trans son despedidas de su casa y además está comprobado que en México su expectativa de vida es de 35 años.

Estas personas mueren tan jóvenes porque muchos se automedican, debido a la discriminación que sufren se generan depresión, adicciones, prostitución porque no consiguen trabajo, al final terminan en suicidio y asesinados.



Mencionó que al automedicarse corren el riesgo su vida, integridad física y se inyectan hormonas y sustancias sin orientación médica, entre otras cosas.

En el caso de los menores muchos son víctimas de abuso, foco de violencia, bullying, acoso familia y escolar, emocionalmente están muy dañados por todo lo que hay a su alrededor y son rechazados en su propia casa, sufren lo que cualquier persona, pero potenciado

Por otro parte, los papás tienen miedo, enojo, desilusión, temor del qué dirá la familia y la sociedad, en la escuela hay total desconocimiento y la mayoría rechazan la información, aunque otras aceptan, pero les falta conocimiento porque es un tema tabú.

Debido al alto número de casos de menores trans, que en este año van 20 se aliaron con la asociación de Guadalajara, “Impulso trans”, que tiene una red médica y que en Guanajuato Yumana la hizo crecer.

“No es porque ellos estén mal, es por la presión social que viven alrededor, porque los rechaza todo mundo, necesita endocrinólogo y cuando son menores de edad requieren endocrinólogo pediátrico, que ellos quieran empezar a medicar, les cuidan el desarrollo, les protegen sus órganos internos, que no tengan efectos secundarios y cuando son mayores de edad entran con el tratamiento hormonal de sustitución”.

Yumana atienden a nivel nacional en línea, cuentan con una red de psiquiatras, psicólogos y sexólogos, preparados con maestrías y con especialidades en estudios de género.

Sus atenciones se han centrado en casos de municipios como Silao y San Francisco del Rincón, Oaxaca, Ciudad de México, Baja California, Estado de México así como países de Latinoamérica.