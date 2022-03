Ora Arzobispo de León por la paz mundial

León, Gto.- El Arzobispo de León, Alfonso Cortés Contreras realizó una misa en la Catedral Basílica Metropolitana de León para orar por la paz del mundo especialmente de Ucrania, que fue invadida por Rusia.

En este día Santo de su encarnación pidió a Dios, pidió el don de la paz con la intención de consagrar al corazón inmaculado de María Santísima a ambas naciones que no es la primera vez que estas naciones son consagradas por la iglesia, por lo que pidió por el cambio de un corazón hostil a uno fraterno, misericordioso y de perdón.

“Haznos personas nuevas, de paz, cambia nuestro corazón y educarnos en la verdad, la justicia, en vivir como hermanos, en tener un corazón agradecido con la creación y saber cuidarla, pero sobre todo saber cuidar el rostro de Dios que tenemos todos los seres humanos. Ver ese sufrimiento de esos pueblos, de ancianos, de niños llorando porque dejaron a su papá luchando en la guerra, de ver a gente que no tiene donde dormir, eso no es de Dios, eso es del mal y el mal está anidado en nuestro corazón”, compartió.

Recalcó que lo primero que Dios dijo al representante del mal, fue que una mujer le aplastaría la cabeza, se trataría de María Santísima, escogida desde toda la eternidad por Dios para llevar a cabo el plan de salvación de su pueblo.

“La guerra no es de Dios, él es de paz, la guerra es fruto de nuestras malas decisiones, de nuestros egoísmos, de no considerarnos hermanos y no respetarnos mutuamente”, recalcó.

El mal lo producen los seres humanos, porque si hay una sociedad en la violencia, la corrupción, agrietada en los valores, del respeto a la vida y a la familia, al matrimonio, a los valores con los que Dios hizo la creación, es algo que viene de adentro y sólo cambiará cuando se cambie el corazón, se respete a los demás y a la creación, continúo.

Mencionó que para crear una sociedad justa, los seres humanos necesitan fraternos, pero no pueden solos, requieren de la gracia espiritual de Dios, la fuerza de voluntad y la iluminación de la inteligencia que dicte buenos consejos para obrar con el bien, por esa razón Cristo dio a cada uno la libertad.

El Arzobispo informó que después de la experiencia de cientos de años, Dios decidió en su infinita bondad salvar a la humanidad del pecado y de la muerte, anunció este plan de salvación.

Dios hizo caminar al pueblo de Israel por el desierto después de liberarlo de la esclavitud, luego de pasar un tiempo largo de purificación, educar el corazón y suscitar la esperanza de la salvación y rehacer todo en Cristo.

Cuando el pueblo estaba preparado, Dios había hecho una experiencia de amistad y amor con este, envió al espíritu santo para anunciarle a María a través de los ángeles que se posaron sobre ella y ahí tuviera el inicio del hijo de Dios.

Después de aceptar el plan de Dios, que era obra del espíritu santo, es momento de la esperanza para una nueva criatura porque él tomó las vestiduras de ser humano y los hizo partícipes de su naturaleza divina.

Ese plan de salvación de los seres humanos se dio a través de la voluntad de María Santísima, por esa razón Dios la preservó del pecado, ahora hay una nueva humanidad en Cristo, que expresa la omnipotencia de Dios, la bondad, la protección, pero debido a la ambición y el pecado se ha dañado, por lo que se viven las consecuencias.

Finalmente pidió que las familias sean en perdón y misericordia porque el mal se hace una especie de red, pues se corrompen las familias, las instituciones y las estructuras, el verdadero sentido del ser humano, de progreso material y social, de la cultura y estos son los frutos, la destrucción, la desunión, el enfrentamiento y el resquebrajamiento de las naciones.