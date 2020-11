Operan parques de diversiones tan diverso como las tonalidades del semáforo

León, Gto.- Los parques de diversiones de las plazas comerciales de León operan con normalidad; tienen reglas de operación tan variadas como tonos tiene un semáforo de reactivación que es naranja pero que en la práctica pareciera que está en verde.

En estos espacios de juego algunos cuidan las medidas sanitarias, otros no las acatan; uno sigue cerrado y otro acaba de inaugurar. Se pueden realizar fiestas infantiles; sí, pese a que a los jóvenes y adultos las autoridades suplican que traten de evitarlas, para los niños no hay prohibiciones, aun cuando en semáforo naranja los menores no tienen autorización de reunirse con sus amiguitos en un lugar público; en un sitio que una mamá señaló de no tener ningún lineamiento para evitar contagios de coronavirus.

ENJOY, HASTA FIESTAS INFANTILES HACEN

Es una madre que pidió omitir su nombre; ella asistió a una fiesta infantil en el Centro recreativo llamado Enjoy, lugar del que comentó que no se tuvo ninguna medida sanitaria, ni sana distancia, ni recomendaciones de higiene para los pequeños. Dentro del lugar se puede observar en fotografías (compartidas por la señora) que algunos niños no tienen puesto el cubrebocas y al hacer fila para romper la piñata no existe la medida de seguridad de dos metros, tampoco hay huellas en el piso que precisen esta medida de seguridad.

En el mismo lugar, en otro día se encontró que a la entrada de este establecimiento no cuenta con las medidas sanitarias; no hay anuncios al respecto ni información sobre el aforo permitido.

FELICES CON CUBREBOCAS

En Plaza Mayor se encontró que el parque de diversiones HappyLand Park, aunque abierto, sí cuenta con las medidas sanitarias antes del ingreso al área de atracciones; avisa que el aforo que permiten es de máximo 60 personas, advierten el uso obligatorio de cubrebocas y toma de temperatura.

Entre semana, se pudo observar a pocas personas dentro del área de juegos, pero todos los niños con cubrebocas, algunos incluso con caretas.

ABRE UNO NUEVO

En Altacia, un nuevo recinto acaba de inaugurar. Sus directivos aseguran que está totalmente adaptado a la pandemia. Se trata de FlipOut León. En la entrada cuenta con dos lavamanos.

“Se trata de un parque de trampolines olímpicos, con la diferencia de que los de nosotros son de tela y no de plástico; el trampolín olímpico deja pasar el aire por lo que puedes saltar más alto, es para niños, jóvenes, adultos, adultos mayores solo que no tengan osteoporosis” dijo Julio Osorio, director de la franquicia en León.

En el área se observó que cada plataforma cuenta con más espacio del que se requiere para la seguridad sanitaria de los asistentes; todos deben cumplir con la sana distancia además del uso obligatorio de cubrebocas.

El titular de este parque de diversiones de trampolines resaltó que esta nueva atracción que además de ofrecer Parkour, cuenta con un sistema de aire por inyección y extracción, creando un flujo de ventilación natural.

“Estamos inyectando y extrayendo aire, lo que hacemos es que tenga un local con una circulación natural; esto hace que se reduzca en un 80% el riesgo de contagio”, comentó Julio Osorio, quien mencionó que “es el primer parque de trampolines diseñado para este momento de pandemia”.

CERRADO HASTA NUEVO AVISO

Solo un centro recreativo, el Parque de la Selva, en Galerías Las Torres está cerrado. las cortinas están abajo, resguardado por un guardia y un anuncio en el que se da a conocer que debido a la contingencia sanitaria no se abrirá.

Este parque mantiene activas sus redes sociales en las que anuncia “Cerrado Temporalmente” o bien “¡Atención! Atendiendo a tu preocupación y buscando el bienestar de nuestros clientes, Parque de la Selva cierra sus puertas hasta nuevo aviso”.