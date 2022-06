Olor insoportable: tenería contaminan el Tajo de Santa Ana

León Gto.- Leoneses denuncian una vez más la contaminación con químicos de tenerías al arroyo del Tajo a Santa Ana, los mismos vecinos que diariamente pasan por el lugar aseguran que el mal olor cada vez es más insoportable.

Como es bien sabido los residuos que producen las tenerías de la ciudad pueden causar efectos negativos sobre el medio ambiente, daños que en muchas ocasiones son irreversibles.

“Se está poniendo peligroso pasar por aquí, es que están tirando muchos desechos con químicos, hay una hora donde huele bastante feo, es bastante fuerte el olor, a la larga nos puede hacer mucho daño en la salud”, mencionó Ricardo Mejía, quien todos los días pasa por el desnivel del Tajo Santa Ana para dirigirse a su trabajo.

Otro de los diferentes daños a la salud conocidos es al tener contacto directo con los insumos químicos utilizados durante el proceso productivo, así como los residuos que estos generan.

“Me decían que era el olor normal del drenaje, pero eso no es, están curtiendo y los desechos los tiran en el río, de esto últimamente está más fuerte, antes agarraba agua de aquí para regar y no se levante la tierra, pero ahorita ya no porque luego se evapora y huele muy feo, no tolerable”, comentó Isaac, “un viene, viene” de la zona

Un cuerpo de agua contaminado disminuye el valor de su uso como agua para bebida o para fines agrícolas e industriales, afecta la vida acuática y los peces mueren por disminución del oxígeno disuelto. Por otra parte, si su uso es indispensable, los costos de tratamiento se tornan muy altos.

“Como que tiran mucho todo lo que ya no se ocupa pero tiene muchos químicos y eso al aire también le afecta, esto está sucediendo igual como hace muchos años pasó en el Río de los Gómez cuando también tiraban los desechos de las tenerías”, recordó Alejandra vecina de la zona.

Varios habitantes aseguran que hay un horario en que el olor es demasiado, que hasta los conductores que toman este conocido retorno tratan de hacerlo muy rápido, ya que al estar en la parte más baja del desnivel el aroma se encierra volviendo insoportable.

“Todo eso es por ahorrarse dinero, pero lo único que están haciendo con el mundo es contaminando y acabando, ya no tenemos nada, los árboles ya no, el agua ya no, el aire ya no, por eso ya está toda la gente enferma”, mencionó una vecina de la comunidad Loza de los Padres quien prefirió omitir su nombre.